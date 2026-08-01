Η Καμηλόβρυση έχει βρεθεί και στο παρελθόν αντιμέτωπη με περιστατικά πυρκαγιών, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική την έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης και την αυξημένη ετοιμότητα των αρχών.

Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση αντιμετώπισης της φωτιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή Καμηλόβρυση της Λαμίας, καθώς το μέτωπο οριοθετήθηκε μετά την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η φωτιά κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωσή της και να αποτρέψουν τον κίνδυνο επέκτασης σε μεγαλύτερη έκταση.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό αυξημένη επιφυλακή, καθώς οι συνθήκες που επικρατούν κατά την αντιπυρική περίοδο ευνοούν την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών. Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη για τον έλεγχο των εστιών, ενώ μετά την οριοθέτηση του μετώπου παραμένουν στην περιοχή για την αντιμετώπιση πιθανών αναζωπυρώσεων.

Η εξέλιξη αυτή απομακρύνει τον άμεσο κίνδυνο από την περιοχή, ωστόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση, καθώς ακόμη και μετά τον περιορισμό μιας πυρκαγιάς απαιτείται συνεχής επιτήρηση μέχρι την πλήρη κατάσβεσή της.

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