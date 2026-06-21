Οι ακυρώσεις θεωρείται ότι θα έχουν αλυσιδωτές επιπτώσεις στο πρόγραμμα των επόμενων ημερών, με τις εταιρείες να εξετάζουν ήδη πιθανές αλλαγές στα δρομολόγια των πλοίων.

Σε πλήρη ανατροπή του προγράμματος αφίξεων κρουαζιερόπλοιων οδηγείται η Σαντορίνη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες όλες οι προγραμματισμένες προσεγγίσεις για τη Δευτέρα ακυρώθηκαν εξαιτίας της απεργιακής κινητοποίησης των τουριστικών λεωφορείων.

Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία της κρουαζιέρας στο νησί, όπως αναφέρει το cyclades24, καθώς η μεταφορά των επιβατών από το λιμάνι προς τα σημεία ενδιαφέροντος βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο δίκτυο των τουριστικών λεωφορείων, το οποίο δεν θα λειτουργήσει λόγω της κινητοποίησης.

Η ακύρωση των αφίξεων εκτιμάται ότι θα προκαλέσει σημαντικό πλήγμα στην τουριστική δραστηριότητα της ημέρας, τόσο για τις εταιρείες κρουαζιέρας όσο και για την τοπική οικονομία, η οποία στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στη συνεχή ροή επισκεπτών κατά τη θερινή περίοδο.

Παράλληλα, το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τις προκλήσεις διαχείρισης των αυξημένων τουριστικών ροών στη Σαντορίνη, έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς κρουαζιέρας στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο, όπου η πίεση στις υποδομές συχνά οδηγεί σε εντάσεις μεταξύ επαγγελματικών κλάδων και τοπικών αρχών.