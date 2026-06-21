Ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας του σπιτιού ήταν αυτό που «έδειξε» πως ο 43χρονος Σκοπιανός ενοικιαστής ήταν ο δολοφόνος.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, με τις αστυνομικές αρχές να φτάνουν στην εξιχνίαση του εγκλήματος έπειτα από μια μεθοδική έρευνα που αποκάλυψε κρίσιμα στοιχεία σε βάρος του 43χρονου ενοικιαστή της γυναίκας. Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση διαδραμάτισε ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο ο κατηγορούμενος φέρεται να διέγραψε, χωρίς όμως να καταφέρει να εξαφανίσει τα ίχνη του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έφεραν στο φως οι έρευνες, το βιντεοληπτικό υλικό κατέγραφε τη Σταυρούλα να εισέρχεται στην κατοικία όπου διέμενε ο 43χρονος, χωρίς ωστόσο να εμφανίζεται ποτέ να αποχωρεί από αυτή. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ανακτήσουν το διαγραμμένο αρχείο μέσω εξειδικευμένων εγκληματολογικών μεθόδων, γεγονός που ανέτρεψε τους ισχυρισμούς του και αποτέλεσε ένα από τα πιο ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία της υπόθεσης.

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Οι αντιφάσεις στα λεγόμενα του δράστη

Παράλληλα, οι έρευνες στο σπίτι όπου σημειώθηκε το έγκλημα αποκάλυψαν ίχνη αίματος της 45χρονης, ενισχύοντας περαιτέρω το αποδεικτικό υλικό σε βάρος του 43χρονου. Η πίεση από τα ευρήματα, σε συνδυασμό με τις αντιφάσεις στις καταθέσεις του, φαίνεται πως οδήγησαν τελικά στην ομολογία του μετά από πολύωρη ανάκριση από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι το έγκλημα δεν ήταν προσχεδιασμένο, ισχυριζόμενος πως προηγήθηκε έντονος καβγάς με αφορμή ζητήματα που αφορούσαν το σπίτι που ενοικίαζε από τη Σταυρούλα. Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές εμφανίζονται επιφυλακτικές απέναντι στην εκδοχή αυτή και συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα πραγματικά κίνητρα της δολοφονίας, μεταξύ των οποίων και το ενδεχόμενο ερωτικού ή σεξουαλικού κινήτρου.

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Δεμένη, φιμωμένη και μαχαιρωμένη

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η άτυχη γυναίκα δέχθηκε αρχικά βίαιο χτύπημα στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο και στη συνέχεια μαχαιρώθηκε θανάσιμα. Όπως φάνηκε από τις έρευνες, ο δράστης έδεσε, φίμωσε και μαχαίρωσε στο στήθος την 45χρονη γυναίκα. Ακολούθως, ο ίδιος φέρεται να επιχείρησε να εξαφανίσει τα ίχνη του εγκλήματος, μεταφέροντας τη σορό σε απομακρυσμένη αγροτική περιοχή, όπου και την έθαψε.

Η σορός της 45χρονης εντοπίστηκε σε χωράφι που υπέδειξε ο ίδιος ο 43χρονος μετά την ομολογία του, δίνοντας τέλος σε ένα θρίλερ εβδομάδων που είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία των Χανίων. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα, αναμένοντας και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, τα οποία εκτιμάται ότι θα ρίξουν περισσότερο φως στις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος.

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