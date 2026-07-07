«Στις 5 Σεπτέμβρη στη ΔΕΘ θα ακουστεί δυνατά από τη Θεσσαλονίκη, ότι οι εκπαιδευτικοί διαλέγουμε τις ζωές μας και όχι τον πόλεμο και τα κέρδη τους.»

Σε τροχιά κινητοποιήσεων μπαίνει η εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) ανακοίνωσε το πρόγραμμα δράσης της για το επόμενο διάστημα, προαναγγέλλοντας έντονη συνδικαλιστική παρουσία με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2026-2027.

Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκονται ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση, τις εργασιακές συνθήκες των εκπαιδευτικών, τα κενά στα σχολεία, τις συγχωνεύσεις τμημάτων και τις κυβερνητικές επιλογές στον χώρο της παιδείας. Το 22ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ αποφάσισε τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026, από τις 11:00 έως τη λήξη του ωραρίου, με αιχμή τις θέσεις της Ομοσπονδίας απέναντι στη Συνταγματική Αναθεώρηση. Στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 12:00 στα Προπύλαια, με πορεία προς τη Βουλή.

Κινητοποίηση στη ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο

Ιδιαίτερο βάρος δίνει η ΟΛΜΕ στη μεγάλη κινητοποίηση που προγραμματίζεται στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου. Η Ομοσπονδία καλεί τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν μαζικά, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι να εκφραστεί η αντίθεση των εργαζομένων σε πολιτικές που, όπως αναφέρει, δίνουν προτεραιότητα στα κέρδη αντί για τις κοινωνικές ανάγκες. Για την προετοιμασία της κινητοποίησης, η ΟΛΜΕ αναφέρει ότι θα συνεργαστεί με τις τοπικές ΕΛΜΕ, προκειμένου να οργανωθεί η συμμετοχή των εκπαιδευτικών.

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η ΟΛΜΕ προγραμματίζει κύκλο Γενικών Συνελεύσεων σε όλη τη χώρα, με στόχο την ενημέρωση των εκπαιδευτικών, την οργάνωση των επόμενων κινήσεων και την προετοιμασία πιθανών απεργιακών παρεμβάσεων. Παράλληλα, η Ομοσπονδία προαναγγέλλει συντονισμό με ενώσεις, συλλόγους γονέων και την ΑΣΓΜΕ, με αιχμή τις αλλαγές που αφορούν τις συγχωνεύσεις σχολικών τμημάτων, το κλείσιμο τμημάτων και την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών. Η ΟΛΜΕ υποστηρίζει ότι οι ανάγκες των σχολείων απαιτούν περισσότερες προσλήψεις και εκφράζει την αντίθεσή της στην πολιτική μειωμένων διορισμών σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Με το νέο σχολικό έτος να πλησιάζει, οι εκπαιδευτικοί αναμένεται να επανέλθουν δυναμικά στο προσκήνιο, με τις αποφάσεις των συνελεύσεων να καθορίζουν την ένταση και τη μορφή των επόμενων κινητοποιήσεων.