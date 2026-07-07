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Σε βάρος των οδηγών σχηματίστηκε δικογραφία για είσπραξη κομίστρου μεγαλύτερου του επιτρεπόμενου, ενώ βεβαιώθηκαν και διοικητικά πρόστιμα.

Χειροπέδες σε τέσσερις οδηγούς ταξί πέρασαν το πρωί της Δευτέρας (06/07) αστυνομικοί της ΟΠΕΤΑ στο λιμάνι του Λαυρίου, οι οποίοι χρέωναν επιβάτες με ποσά άνω του νόμιμου προβλεπόμενου κομίστρου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., τρεις εκ των κατηγορουμένων οδηγών εισέπραξαν από τους επιβάτες το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ αντί του νόμιμου κομίστρου των 150 ευρώ για το δρομολόγιο «Λιμάνι Λαυρίου – Αρχαιολογικός Χώρος Ακρόπολης».

Σε άλλη περίπτωση, έτερος κατηγορούμενος, εισέπραξε για τη διαδρομή «Κέντρο Λαυρίου – Λιμάνι Λαυρίου», συνολικού μήκους 1,5 χιλιομέτρου, το χρηματικό ποσό των 12 ευρώ, αντί του νόμιμου κομίστρου των 4 ευρώ.

Σε βάρος των οδηγών σχηματίστηκε δικογραφία για είσπραξη κομίστρου μεγαλύτερου του επιτρεπόμενου ενώ βεβαιώθηκαν διοικητικά πρόστιμα.

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Η αστυνομία διαβεβαιώνει ότι οι έλεγχοι, με στόχο την εμπέδωση αισθήματος ασφαλείας στους μετακινούμενους πολίτες, θα συνεχισθούν.

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