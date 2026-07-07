Οι αρχές προχώρησαν στην εκκένωση του 38όροφου ουρανοξύστη, καθώς και σε γειτονικά κτήρια.

Συναγερμός σήμανε την Τρίτη (07/07) στη Νέα Υόρκη, όταν υπό κατασκευή πολυώροφο κτίριο εκκενώθηκε μετά από σοβαρό πρόβλημα στους δοκούς στήριξης, με αποτέλεσμα τμήματα ορόφων να παρουσιάσουν καθίζηση.

Σύμφωνα με τη New York Post, το κτίριο 38 ορόφων εκκενώθηκε περίπου στις 08:11 στο Μανχάταν, αφού εργαζόμενοι εντόπισαν δύο προβληματικές δοκούς στους 21ο και 22ο όροφο, οι οποίες άρχισαν να παραμορφώνονται από την πίεση.

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Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι οι όροφοι από τον 21ο έως τον 26ο παρουσίασαν σημάδια κάμψης, ενώ η περιοχή γύρω από την East 42nd Street αποκλείστηκε για πεζούς και οχήματα.

Όλοι οι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκαν επίσης γειτονικά κτίρια, μεταξύ των οποίων ένα ξενοδοχείο και σχολείο.

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Τα αίτια της αστοχίας παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Το κτίριο βρισκόταν σε ενεργό εργοτάξιο, καθώς οι εργασίες αφορούσαν τη μετατροπή του από επαγγελματικό κτίριο γραφείων σε συγκρότημα κατοικιών.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και της υπηρεσίας ελέγχου κτιρίων, προκειμένου να αξιολογήσουν την κατάσταση.