Άγνωστο πώς κατάφεραν να ανέβουν στην κορυφή του Empire State Building, σε ύψος 443 μέτρων.

Δύο άτομα σκαρφάλωσαν στην κορυφή της κεραίας του Empire State Building, στη Νέα Υόρκη, άνοιξαν πανό για τη δύναμη της αγάπης και πριν κατέβουν κατά τα φαινόμενα έγινε πρόταση γάμου.

Τα δύο μαυροντυμένα άτομα έφτασαν στην κορυφή της κεραίας του εμβληματικού κτιρίου, σε ύψος περίπου 443 μέτρων. Εκεί, άνοιξαν ένα μαύρο πανό, που έγραφε «Όταν η δύναμη της αγάπης ξεπερνά την αγάπη για τη δύναμη, ο κόσμος βιώνει ειρήνη».

{https://x.com/Breaking911/status/2072359242267255030}

Πρόταση γάμου στην κορυφή του Empire State Building

Κατεβαίνοντας από την κεραία, το ένα άτομο γονάτισε, σαν να κάνει πρόταση γάμου στη γυναίκα. Οι δυο τους αγκαλιάστηκαν και φιλήθηκαν, ενώ ακολούθησαν selfies, με τεντωμένο το ένα χέρι, σαν να ήθελε η γυναίκα να δείξει ένα δαχτυλίδι.

Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα πως οι δυο τους κατάφεραν να φτάσουν στην κεραία, που υψώνεται πολύ ψηλότερα από το σημείο όπου μπορεί να φτάσουν οι επισκέπτες, στο κτίριο των 102 ορόφων.

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{https://x.com/ABC/status/2072366709604847858}

Τα δύο άτομα συνελήφθησαν, σύμφωνα με το CNN. Η κεραία στην κορυφή του κτιρίου μεταδίδει σήμα για σχεδόν όλους τους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς της Νέας Υόρκης.