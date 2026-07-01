Τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα είναι ιδιαίτερα σύνηθη στις χώρες της Δυτικής Αφρικής.

Πλημμύρες και εκτεταμένες καταστροφές έχουν προκαλέσει οι έντονες βροχοπτώσεις που πλήττουν την Ακτή Ελεφαντοστού και την Γκάνα τα τελευταία 24ωρα.

Στην Ακτή Ελεφαντοστού, οι νεκροί από τις πλημμύρες ανέρχονται στους 59. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Αμαντού Κουλιμπαλί, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις αναζήτησης, με τις αρχές να ανησυχούν ότι υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που αγνοούνται.

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Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα κυρίως στην πρωτεύουσα της χώρας, το Αμπιτζάν. Οι περιοχές Ατεκουμπέ και Γιοπουγκόν συγκαταλέγονται στις πλέον πληγείσες, ενώ στην συνοικία Μοσίκρο αρκετοί άνθρωποι εγκλωβίστηκαν κάτω από τα συντρίμμια κτιρίων που κατέρρευσαν λόγω της κακοκαιρίας.

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Σοβαρές καταστροφές στη Γκάνα

Την ίδια ώρα, η γειτονική Γκάνα βρέθηκε επίσης αντιμέτωπη με ακραία καιρικά φαινόμενα. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, καθώς μεγάλες εκτάσεις της πρωτεύουσας Άκρα και της γειτονικής πόλης Τέμα πλημμύρισαν.

Οι εικόνες από την Άκρα είναι χαρακτηριστικές της καταστροφής, με ολόκληρους δρόμους και κτίρια να έχουν βυθιστεί στο νερό. Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάτοικοι φαίνονται να κολυμπούν μέσα σε νερά που φτάνουν μέχρι τον λαιμό, προκειμένου να διασώσουν εγκλωβισμένους γείτονές τους, ενώ δεκάδες οχήματα εγκαταλείφθηκαν στους πλημμυρισμένους δρόμους.

{https://x.com/instablog9ja/status/2071937962233745670}

Οι επιχειρήσεις διάσωσης δυσκολεύτηκαν σημαντικά, καθώς η πρόσβαση σε πολλές πληγείσες περιοχές ήταν αδύνατη. Για τον λόγο αυτό επιστρατεύτηκαν και στρατιωτικές δυνάμεις, προκειμένου να συνδράμουν τα σωστικά συνεργεία.

{https://x.com/Reuters/status/2071659966310863209}

Η Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών της Γκάνας ανακοίνωσε ότι οι πρώτες κλήσεις για βοήθεια άρχισαν να καταφθάνουν από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, όταν οι κάτοικοι διαπίστωσαν ότι τα νερά εισέβαλλαν στα σπίτια τους.

{https://x.com/sputnik_africa/status/2072283575752221182}

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γκάνας προειδοποίησε ότι οι βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, ιδιαίτερα στην περιοχή της Άκρας.

Οι φονικές πλημμύρες αποτελούν επαναλαμβανόμενο φαινόμενο σε πολλές αφρικανικές χώρες, οι οποίες συγκαταλέγονται στις πλέον ευάλωτες στις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, η Αφρική πλήττεται δυσανάλογα από την κλιματική κρίση, παρότι ευθύνεται για ένα μικρό μόνο ποσοστό των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Με πληροφορίες Reuters, AP