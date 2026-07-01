Οι διάδρομοι της πολυκατοικίας στην Αμβέρσα γέμισαν καπνό, δεν μπορούσαν να βγουν οι κάτοικοι.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη φωτιά που ξέσπασε σε 10όροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα, ενώ άγνωστος είναι μέχρι στιγμής ο αριθμός των τραυματιών.

Πυροσβέστες απεγκλώβισαν κατοίκους, κατεβάζοντάς τους με σχοινιά. Επιζώντες περιέγραψαν ότι παγιδεύτηκαν στο κτίριο, εξαιτίας των καπνών και διασώθηκαν τελικά από αστυνομικούς και πυροσβέστες.

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Αμβέρσα: Κλειστήκαμε στο διαμέρισμά μας και περιμέναμε στο μπαλκόνι

«Πρώτα έγινε διακοπή ρεύματος. Έπειτα από τρία λεπτά, σήμανε ο συναγερμός για φωτιά. Ήδη υπήρχαν καπνοί στους διαδρόμους», δήλωσε στο VRTNWS ο Χέερτ Ντεβούλφ, που ζει στον 10ο όροφο της πολυκατοικίας. «Προσπαθήσαμε να βγούμε μόνοι μας, αλλά πλέον δεν μπορούσαμε να τα καταφέρουμε. Κλειστήκαμε στο διαμέρισμά μας και περιμέναμε στο μπαλκόνι. Έπειτα από περίπου 10 λεπτά ήρθε η πυροσβεστική και μας διέσωσε με σκάλα», συμπλήρωσε.

Άλλος κάτοικος, ο Ζεράρ, περιέγραψε ότι βοήθησε γειτόνισσα να διαφύγει από διαμέρισμα το οποίο είχε γεμίσει καπνό, αλλά δεν κατάφερε να βρει τη γάτα της.

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Στο κτίριο εκτιμάται ότι μένουν περίπου 200 άνθρωποι. Η φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης και στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις από τις γύρω περιοχές του Βελγίου, όπως και ασθενοφόρα. Η αστυνομία κάλεσε τους κατοίκους της περιοχής να κλείσουν τις πόρτες και τα παράθυρα, προκειμένου να προστατευθούν από τους καπνούς.

Πηγή: Reuters, Φωτ.: AP