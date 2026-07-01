Η πρώτη συνεδρίαση του μεταβατικού κοινοβουλίου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6 Ιουλίου.

Οι αρχές της Συρίας ανακοίνωσαν σήμερα τα ονόματα των 70 βουλευτών τους οποίους διόρισε ο πρόεδρος Άχμαντ αλ Σάρα για να συμμετέχουν στο μεταβατικό κοινοβούλιο, ανοίγοντας τον δρόμο για τη σύγκληση του σώματος την επόμενη εβδομάδα, οκτώ και πλέον μήνες μετά την έναρξη της διαδικασίας σύστασής του.

Τα δύο τρίτα των 210 μελών του κοινοβουλίου είχαν ήδη επιλεγεί πέρυσι από περιφερειακές εκλογικές επιτροπές. Το σώμα θα διαθέτει περιορισμένες εξουσίες με βάση το προεδρικό σύστημα που θεσπίστηκε από τον Σάρα μετά την ανατροπή το 2024 του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

Μεταξύ των 70 βουλευτών που διορίστηκαν από τον Σάρα περιλαμβάνονται 15 γυναίκες και 13 πρώην κρατούμενοι στις φυλακές του προηγούμενου καθεστώτος. Συνολικά στο κοινοβούλιο συμμετέχουν 21 γυναίκες.

Η πρώτη συνεδρίαση του μεταβατικού κοινοβουλίου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6 Ιουλίου ανακοίνωσε ο Μοχάμεντ Τάχα αλ Άχμεντ, επικεφαλής της Ανώτερης Δικαστικής Αρχής για τις Βουλευτικές Εκλογές.

Ο σχηματισμός του νέου κοινοβουλίου θεωρούταν τεστ για τη δέσμευση του Σάρα περί συμπερίληψης των μειονοτήτων στην πολιτική διακυβέρνηση.

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Δεν έχει διευκρινιστεί πόσοι από τους νεοδιορισθέντες βουλευτές προέρχονται από εθνοτικές ή θρησκευτικές μειονότητες. Δέκα από τις έδρες που απονεμήθηκαν πέρυσι πήγαν σε μέλη θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων, περιλαμβανομένων κούρδων, χριστιανών και αλαουιτών - της μειονότητας στην οποία ανήκει ο Άσαντ. Ο Σάρα, πρώην διοικητής της αλ Κάιντα, είναι σουνίτης όπως και η πλειονότητα των κατοίκων της Συρίας.

Εξάλλου ο Σύρος πρόεδρος εξήγησε ότι η επιλογή βουλευτών από την επαρχία Σουέιντα, όπου ζουν κυρίως δρούζοι, έχει αναβληθεί μέχρι «να το επιτρέψουν οι συνθήκες». Η επαρχία παραμένει εκτός του ελέγχου του κράτους μετά τις συγκρούσεις που ξέσπασαν εκεί πέρυσι τον Ιούλιο μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων και μαχητών, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν περίπου 1.700 άνθρωποι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Η ιδιαιτερότητα στην επιλογή των μελών του σώματος

Τα δύο τρίτα των βουλευτών που διορίστηκαν πέρυσι επιλέχθηκαν από εκλογικά σώματα τα οποία είχε συστήσει επιτροπή που ορίστηκε από τον Σάρα.

Αξιωματούχοι έχουν εξηγήσει ότι αυτό το σύστημα ήταν απαραίτητο. καθώς έπειτα από χρόνια πολέμου εκατομμύρια Σύροι παραμένουν εκτοπισμένοι και κατά συνέπεια δεν είναι εφικτό οι αρχές να βασιστούν σε μια ακριβή καταγραφή του πληθυσμού ή σε εκλογικούς καταλόγους.

Ωστόσο επικριτές της διαδικασίας, περιλαμβανομένων Σύρων πολιτικών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, κατήγγειλαν ότι η διαδικασία αυτή αύξησε την επιρροή του προέδρου επί του κοινοβουλίου.

Ένα προσωρινό Σύνταγμα που υιοθετήθηκε τον Μάρτιο του 2025 παραχώρησε στο κοινοβούλιο περιορισμένες εξουσίες βάσει των οποίων αναλαμβάνει τη νομοθετική εξουσία μέχρι την ψήφιση ενός μόνιμου Συντάγματος και τη διοργάνωση εκλογών. Επίσης το κοινοβούλιο μπορεί να προτείνει και να εγκρίνει νόμους, ενώ η θητεία των βουλευτών διαρκεί 30 μήνες και μπορεί να ανανεωθεί. Ωστόσο η εκάστοτε κυβέρνηση δεν χρειάζεται να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης.