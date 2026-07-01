Η πυρκαγιά πιθανότατα ξέσπασε στον όγδοο όροφο από άγνωστη, μέχρι στιγμής, αιτία.

Αρκετοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Τετάρτη από φωτιά που ξέσπασε σε δεκαώροφο κτίριο στην περιοχή Λινκερόεβερ (Linkeroever) της Αμβέρσας, όπως επιβεβαίωσε η αστυνομία.

Ο ακριβής αριθμός των νεκρών δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν άλλων θυμάτων.

Περισσότεροι από 200 άνθρωποι διαμένουν στο συγκρότημα, το οποίο βρίσκεται στην αριστερή όχθη της Αμβέρσας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε στον όγδοο όροφο του κτιρίου και όχι στον δέκατο, όπως είχε ανακοινωθεί αρχικά.

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«Μόλις φτάσαμε στο σημείο, διαπιστώσαμε ότι υπήρχε πυκνός καπνός», εξήγησε η πυροσβεστική υπηρεσία της Αμβέρσας. «Λόγω του μεγέθους του κτιρίου και της σοβαρότητας της πυρκαγιάς, ενεργοποιήσαμε το ανώτερο επίπεδο επιχειρησιακού συντονισμού», πρόσθεσαν.

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Οι κάτοικοι της περιοχής που αντιμετωπίζουν προβλήματα από τον καπνό καλούνται να διατηρήσουν πόρτες και παράθυρα κλειστά και, εάν είναι απαραίτητο, να κλείσουν τον εξαερισμό. «Έχει σταλεί σχετικό μήνυμα μέσω του συστήματος BE-Alert», διευκρίνισε η πυροσβεστική.

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«Βρισκόμαστε στο σημείο με πολυάριθμες ομάδες για την κατάσβεση της φωτιάς. Η ομάδα των drone μας είναι επίσης εκεί, ενώ δεχόμαστε υποστήριξη από τη ζώνη διάσωσης του Waasland και την πυροσβεστική της ζώνης Rand.»

Πηγή: Le Soir