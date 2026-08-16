Μια ακόμη πάρα πολύ δύσκολη μέρα ήταν η Κυριακή 16/8 καθώς ξέσπασαν αρκετές φωτιές σε διάφορα σημεία της χώρας.

Δυο ακόμη συνάνθρωποι μας έχασαν την ζωή τους την Κυριακή 16/8 στην φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Πευκάκια στην Σαλαμίνα καθώς δεν κατάφεραν έγκαιρα να απομακρυνθούν από το σημείο που ξέσπασε η φονική πυρκαγιά, πριν φτάσουν στο σημείο οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίοι τους εντόπισαν νεκρούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για δύο ηλικιωμένους, οι οποίοι βρέθηκαν έξω από καμένο σπίτι. Στην ίδια περιοχή, η πυρκαγιά προκάλεσε καταστροφές και σε άλλες κατοικίες, καθώς οι φλόγες εξαπλώθηκαν με μεγάλη ταχύτητα, ευνοούμενες από τους ισχυρούς ανέμους.

Όπως έγινε γνωστό, κάτοικοι της περιοχής φέρεται να άκουσαν τους δύο ηλικιωμένους να ζητούν βοήθεια, καθώς είχαν εγκλωβιστεί από τους πυκνούς καπνούς.

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Οι συνθήκες που επικρατούσαν στο σημείο φαίνεται πως δεν επέτρεψαν την έγκαιρη απομάκρυνσή τους. Οι καπνοί είχαν περιορίσει σημαντικά την ορατότητα, ενώ η φωτιά είχε εξαπλωθεί σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο εάν οι δύο ηλικιωμένοι επιχείρησαν να εγκαταλείψουν την κατοικία τους όταν αντιλήφθηκαν τον κίνδυνο ή αν προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν οι ίδιοι την πυρκαγιά πριν η κατάσταση γίνει ανεξέλεγκτη. Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εγκλωβίστηκαν και έχασαν τη ζωή τους αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες Αρχές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Όπως αναφέρουν πηγές του ΠΣ, κάτοικος της οδού Ανδρομάχης που έκανε την αναγγελία της πυρκαγιάς (14:43) στην πυροσβεστική κατέθεσε ότι η φωτιά ξεκίνησε από παρακείμενο οικόπεδο επί της οδού Ανδρομάχης το οποίο ήταν γεμάτο σκουπίδια.

«Από ό,τι έχω ενημερωθεί, εκεί βρέθηκε νεκρό ένα ζευγάρι, το οποίο πρέπει να εγκλωβίστηκε και να κάηκε εκείνη τη στιγμή. Δεν έχω περισσότερη πληροφόρηση για το θέμα αυτό», δήλωσε ο δήμαρχος Σαλαμίνας, Γιώργος Θ. Παναγόπουλος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι αναμένει την επίσημη ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών.

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Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να συνδέεται με ακαθάριστο οικόπεδο, ο κ. Παναγόπουλος τόνισε ότι το πρόβλημα των ακαθάριστων οικοπέδων είναι υπαρκτό στο νησί. Όπως είπε, στη Σαλαμίνα υπάρχουν περισσότερα από 10.000 αδόμητα οικόπεδα, χωρίς να υπολογίζονται οι κατοικίες με μεγάλους ακάλυπτους χώρους, και «δυστυχώς δεν τα καθαρίζουν όλοι όπως θα έπρεπε». Ο δήμαρχος αναφέρθηκε, επίσης, στα μέτρα που έχει λάβει ο Δήμος για τη φιλοξενία και την εξυπηρέτηση των πολιτών που απομακρύνθηκαν από τις περιοχές που απειλήθηκαν από τις φλόγες. Όπως είπε, έχει ήδη διατεθεί δημοτική αίθουσα για την προσωρινή φιλοξενία κατοίκων, ενώ οργανώθηκε και η μεταφορά πολιτών από την παραλία Σατερλί, όπου συγκεντρώθηκε μεγάλος αριθμός ανθρώπων, καθώς και από τη γειτονική περιοχή Κολώνες.

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Για την απομάκρυνσή τους χρησιμοποιήθηκαν δύο φέρι μποτ, τα οποία μετέφεραν τους πολίτες στο πορθμείο της Φανερωμένης. Εκεί, σύμφωνα με τον δήμαρχο, είχαν ήδη διατεθεί λεωφορεία του τοπικού ΚΤΕΛ, προκειμένου να μεταφέρουν τον κόσμο προς το Δημαρχείο. Στον χώρο φιλοξενίας προσφέρθηκαν νερό και φαγητό, ενώ στο σημείο βρίσκεται και ομάδα του Ερυθρού Σταυρού, παρέχοντας υποστήριξη στους πολίτες που έχουν ανάγκη.

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Σαλαμίνα: 593 άτομα απομακρύνθηκαν από θαλάσσης

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από τις περιοχές Σατερλί και Κολώνες στη Σαλαμίνα, με συνολικά 593 άτομα να έχουν απομακρυνθεί από θαλάσσης, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., λόγω των πυρκαγιών που έπληξαν το νησί. Οι τελευταίοι 22 απεγκλωβισμένοι μεταφέρθηκαν με επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο στο λιμάνι των Παλουκίων. Στην περιοχή παραμένουν για επιτήρηση και παροχή συνδρομής δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος και ένα σκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος.

Φωτιά στη Σκύρο: 3.636 στρέμματα η περίμετρος της καμένης έκτασης από την καταγραφή της Υπηρεσίας Copernicus

Περισσότερα από 3.600 στρέμματα καμένης έκτασης κατέγραψε σήμερα ο δορυφόρος της Υπηρεσίας Copernicus στη Σκύρο, όπου μέχρι σήμερα το βράδυ η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Ατσίτσα Σκύρου, χθες 15 Αυγούστου 2026, περίπου στις 16:00.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τη δορυφορική εικόνα της πυρκαγιάς, με ημερομηνία λήψης 16-8-20267, ώρα 10.42 το πρωί, η συνολική έκταση της περιμέτρου ανέρχεται σε 3.636 στρέμματα.

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Η πυρκαγιά, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, παρουσιάζει πολύ βελτιωμένη εικόνα, καθώς δεν έχει πλέον ενιαίο μέτωπο και οι δυνάμεις πυρόσβεσης αντιμετωπίζουν κυρίως διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία και θα δοθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας η τελική μάχη για να οριοθετηθεί και να προλάβουν τυχόν αναζωπυρώσεις.

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Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στη νότια πλευρά, προς τον 'Αγιο Φωκά, ενώ το ανατολικό μέτωπο, προς Πεύκο, φαίνεται πως δεν εμπνέει πλέον ανησυχία. Υπενθυμίζεται ότι η πυρκαγιά έκαιγε πυκνό πευκοδάσος, μεγάλο μέρος του οποίου ήταν αναγεννημένο, μετά από πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί σχεδόν στο ίδιο σημείο, το 2008. Για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργείται έρευνα από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.

Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο στη Λάρισα – Ήχησε το 112 για τους καπνούς

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε, σήμερα Κυριακή, σε εργοστάσιο στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Λάρισας-Αθηνών.

Λίγο μετά τις 9μμ στάλθηκε προειδοποιητικό 112 για τους καπνούς. Το μήνυμα καλούσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, λόγω του καπνού από την πυρκαγιά.

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Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ πυκνός μαύρος καπνός κάλυψε τον ουρανό της Λάρισας και ήταν ορατός από μεγάλη απόσταση.

Φωτιά στην Κάλυμνο: «Κάτι δεν πάει καλά», δηλώνει ο δήμαρχος

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί στην Κάλυμνο η νέα πυρκαγιά που εκδηλώθηκε απόψε στην περιοχή Βλυχάδια, καθώς, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Καλυμνίων Γιάννης Μαστροκούκος, πρόκειται για την τέταρτη φωτιά που ξεσπά φέτος στην ίδια περιοχή.

Η άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων απέτρεψε τα χειρότερα, με τον δήμαρχο να επισημαίνει ότι η πυρκαγιά οριοθετήθηκε πριν προλάβει να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, αυτή την ώρα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο.

«Ευτυχώς η αντίδραση ήταν άμεση και την προλάβαμε», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Μαστροκούκος, εξηγώντας ότι η φωτιά εκδηλώθηκε στα Βλυχάδια, πίσω από τον ναό της Οσίας Ξένης. Όπως τόνισε, η συγκεκριμένη περιοχή καλύπτεται από φρύγανα, ενώ σε μικρή απόσταση βρίσκεται ο οικισμός των Βλυχαδιών, όπου υπάρχει πυκνή βλάστηση με ελιές, αμυγδαλιές, συκιές και άλλα δέντρα. Σε περίπτωση που οι φλόγες ξέφευγαν από τον αρχικό τους χώρο, υπήρχε κίνδυνος να δημιουργηθεί πολύ σοβαρότερο πρόβλημα και να απειληθούν κατοικημένες εκτάσεις. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε και το 112, προκειμένου να υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση των κατοίκων.

Εκείνο, ωστόσο, που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία είναι η επανάληψη των περιστατικών. «Είναι η τέταρτη φωτιά στην περιοχή φέτος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Καλυμνίων, προσθέτοντας με νόημα ότι «κάτι δεν πάει καλά».

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη εκτίμηση για τα αίτια της νέας πυρκαγιάς και οποιοδήποτε συμπέρασμα θα ήταν πρόωρο. Το γεγονός όμως ότι, σύμφωνα με τον δήμαρχο, πρόκειται για την τέταρτη φωτιά μέσα στην ίδια χρονιά στην περιοχή δημιουργεί εύλογο προβληματισμό και αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές.

Μάχη με τις φλόγες και στο Λασίθι

Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για την κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε σε περιοχή της Κρίτσας, του Δήμου Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής ενότητας Λασιθίου, Κρήτης πραγματοποιήθηκε την Κυριακή. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις εννέα το βράδυ της Κυριακής 16-8-2026 σε δασική έκταση, κοντά στο χωριό , χωρίς όμως ευτυχώς να απειλείται η επέκταση της προς την κατοικημένη ζώνη. Από την Πυροσβεστική έχουν κινητοποιηθεί περίπου 10 οχήματα και περισσότεροι από 30 πυροσβέστες, ενώ επιχειρούν και δυο ομάδες ΕΜΟΔΕ.

Ενεργοποιήθηκε το σύστημα έγκαιρης προειδοποίοησης 112 με οδηγίες προς τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Δείτε ΕΔΩ πώς κατέγραψε τις εξελίξεις στα πύρινα μέτωπα το Dnews την Κυριακή 16/8.