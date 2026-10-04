Τι ανέφερε σε δήλωση του.

Στον θάνατο των δύο ορθοδόξων γυναικών, από ισραηλινό πλήγμα, την ώρα που κοιμούνταν μέσα στο σπίτι τους στη Γάζα αναφέρθηκε ο Νίκος Παπανδρέου.

«Η είδηση για τον θάνατο των δύο ορθοδόξων γυναικών, από ισραηλινό πλήγμα, την ώρα που κοιμούνταν μέσα στο σπίτι τους στη Γάζα, επαναφέρει με τον χειρότερο τρόπο στο προσκήνιο τόσο το ασύλληπτο δράμα των κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας, όσο και τις διώξεις που υφίστανται οι χριστιανικοί πληθυσμοί – ανεξαρτήτως δόγματος – σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και πολλά αραβικά κράτη» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:



«Το δικαίωμα του καθενός να ανήκει σε όποια θρησκεία θέλει, σε όποιο δόγμα επιθυμεί και να ασκεί τα λατρευτικά του καθήκοντα πρέπει να είναι παντού αναφαίρετο και να προστατεύεται από τις Αρχές οποιουδήποτε Κράτους.

Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια προς την οικογένεια των δύο άτυχων γυναικών, αλλά και προς το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, το οποίο σε χαλεπούς για την Ορθοδοξία καιρούς δίνει τις δικές του μάχες».