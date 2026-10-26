Στο νοσοκομείο της Άρτας μεταφέρθηκε ο οδηγός και ο συνοδός των σπουδαστών.

Λεωφορείο του Πολεμικού Ναυτικού, στο οποίο επέβαιναν 25 άτομα, εξετράπη της πορείας του στην Άρτα, στην Ιονία οδό, με συνέπεια το όχημα να καταλήξει στον παράδρομο.

Το λεωφορείο μετέφερε 23 σπουδαστές της ΣΜΥΝ στην Κέρκυρα, προκειμένου να συμμετάσχουν στην παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου, ενώ στο όχημα επέβαιναν ακόμα ο συνοδός τους και ο οδηγός.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 15:30 της Δευτέρας, στο 144 χλμ. της Ιονίας Οδού. Πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον οδηγό του λεωφορείου και τον συνοδό των σπουδαστών, οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της Άρτας.

Ο οδηγός φέρει λίγο πιο σοβαρά τραύματα, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή του, σύμφωνα με την ιστοσελίδα epirus-tv-news. Επίσης, μικροτραυματισμούς (εκδορές) υπέστησαν 11 σπουδαστές.