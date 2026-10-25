«Ο Βασίλης δεν είναι απλά φίλος μου, είναι αδερφικός μου φίλος» φανέρωσε.

Στην κατάσταση της υγείας του Βασίλη Παπακωνσταντίνου αναφέρθηκε ο Γιάννης Ζουγανέλης, αποκαλύπτοντας ότι ο γνωστός τραγουδιστής αντιμετωπίζει χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).

Ο ηθοποιός και μουσικός μίλησε για τον στενό του φίλο, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα ξεπεράσει τις δυσκολίες και θα επιστρέψει δυναμικά στις καλλιτεχνικές του δραστηριότητες.

Μιλώντας στην εκπομπή «For You» και στη δημοσιογράφο Νάσια Μανέντη, ο Γιάννης Ζουγανέλης αναφέρθηκε στη μακροχρόνια φιλία και συνεργασία του με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, τονίζοντας ότι η σχέση τους ξεπερνά τα επαγγελματικά όρια.

«Ο Βασίλης δεν είναι απλά φίλος μου, είναι αδερφικός μου φίλος. Έχουμε συνεργαστεί πάνω από είκοσι φορές στη διάρκεια των χρόνων. Έχει ΧΑΠ (Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια), οπότε δυσκολευόταν. Νομίζω θα το ξεπεράσει. Του εύχομαι πραγματικά να τα ξεπεράσει και να μας επανέλθει πολύ δυνατά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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Η περιπέτεια υγείας του Βασίλη Παπακωνσταντίνου

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Αύγουστο ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου είχε ανακοινώσει την ακύρωση των υπόλοιπων καλοκαιρινών συναυλιών του, εξαιτίας προβλήματος υγείας.

Συγκεκριμένα, στις 20 Αυγούστου, ο τραγουδιστής είχε γνωστοποιήσει μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι ταλαιπωρούνταν από επίμονη πνευμονία, η οποία δεν του επέτρεπε να συνεχίσει τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του.

«Δυστυχώς, μία επίμονη πνευμονία, που με ταλαιπωρεί αρκετό καιρό, δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω το πρόγραμμα των καλοκαιρινών συναυλιών. Υπόσχομαι ότι θα τα πούμε σύντομα από κοντά σε πλατείες, γήπεδα, φεστιβάλ, θέατρα και στους δρόμους», είχε αναφέρει τότε.

Η ανακοίνωση είχε προκαλέσει ανησυχία στους θαυμαστές του, καθώς ο δημοφιλής ερμηνευτής διατηρεί σταθερή παρουσία στις συναυλιακές σκηνές εδώ και δεκαετίες. Και μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία επιστροφής του στις ζωντανές εμφανίσεις.