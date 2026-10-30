Η ανάρτηση της Ελένης Ράντου. Ξεσπά για τα ψεύτικα δημοσιεύματα και τις ΑΙ δημοσιεύσεις.

Με μία νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media επέστρεψε το απόγευμα της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου η Ελένη Ράντου, η οποία θέλησε να τοποθετηθεί σε σχέση με τις ψευδείς ειδήσεις και τις φωτογραφίες που δημιουργούνται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Συγκεκριμένα, η γνωστή ηθοποιός, προχώρησε σε μία νέα ανάρτηση, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Και με όλα αυτά διδάσκομαι ακόμα για την ανθρώπινη και όχι μόνο φύση... Η ευγένεια και η καλογουστιά σε σχέση με τη χυδαιότητα και τη κακογουστιά έκτος από την προφανή διάφορα έχουν και μια ακόμα. Η ευγένεια και το καλό γούστο έχουν ταβάνι. Η χυδαιότητα δεν έχει πάτο. Ζήτω και στο ΑΙ που δίνει βήμα και εικόνα στη πιο διεστραμμένες φαντασιώσεις. Μπράβο. Κερδίσατε ένα κλικ! Στη χυδαιότητα!».

Η τοποθέτηση της Ελένης Ράντου, έρχεται λίγες ημέρες μετά από το εξιτήριο του Βασίλη Παπακωνσταντίνου από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν, με την κατάσταση της υγείας του να γίνεται θέμα συζήτησης.

Η ηθοποιός, ωστόσο, μέσω της ανάρτησής της, δεν αποκαλύπτει το λόγο για τον οποίο φαίνεται να αντιδρά, ενώ είναι πιθανό να αναφέρεται σε ψευδή δημοσιεύματα που αφορούν την κατάσταση της υγείας του συντρόφου της και την οικογένειά της.

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Η ανάρτηση του Βασίλη Παπακωνσταντίνου

Από την πλευρά του, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, φαίνεται πως βρίσκεται πλέον στο σπίτι του, όπου αναρρώνει, ενώ μέσω σχετικής ανάρτησης καθησύχασε τους θαυμαστές του.

Παράλληλα ζήτησε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά του:

«Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για το ενδιαφέρον και τις ευχές σας.

Είμαι καλά και αναρρώνω στο σπίτι, κοντά στην οικογένειά μου.

Χρειάζομαι λίγη ηρεμία αυτή την περίοδο και σας παρακαλώ να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μου.

Τα λέμε σύντομα από κοντά.

Βασίλης».

{https://www.instagram.com/p/De_xVR1oEva/?hl=el}