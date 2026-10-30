Η απάντηση για τη διαμάχη με την Έλενα Χριστοπούλου.

Εκνευρισμένη εμφανίστηκε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών, όταν ρεπόρτερ της ζήτησαν να σχολιάσει τη δικαστική διαμάχη με την Έλενα Χριστοπούλου, που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια, ζήτησε από τους δημοσιογράφους να μην εστιάσουν στο συγκεκριμένο ζήτημα, προσπαθώντας να κλείσει γρήγορα την κουβέντα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Υπάρχει μία πολύ σοβαρή δικαστική διαδικασία σε εξέλιξη και απαγορεύεται όλοι ανεξαιρέτως, να μιλάμε δημόσια γι’ αυτό από το νόμο. Δεν υπάρχει κάποια άλλη απάντηση σε αυτό από εμένα... Κάτι άλλο; Έχετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε;», δήλωσε αρχικά εκνευρισμένη.

Ξέσπασε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Όταν, ωστόσο, οι ρεπόρτερ συνέχισαν τις ερωτήσεις, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, φάνηκε για πρώτη φορά εκνευρισμένη μπροστά στις κάμερες, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό το θέμα μόλις απαντήθηκε… Κάτι ροζ να με ρωτήσετε;»

«Στα δικαστικά θέματα, όσες φορές και να με ρωτήσετε, η μόνη απάντηση είναι: ‘σας ευχαριστώ όλους πολύ’», πρόσθεσε το μοντέλο και σε άλλο σημείο συνέχισε:

«Είμαι επιλεκτική στη ζωή μου, ναι. Όλοι δεν είμαστε; Δεν κάνουμε παρέα με ανθρώπους που θέλουμε και ταιριάζουμε; Δίνω πάρα πολλές ευκαιρίες στους ανθρώπους… Πιστεύω πάρα πολύ στις ευκαιρίες, δίνω ευκαιρίες, υπάρχουν όμως, και στιγμές που οι ευκαιρίες τελειώνουν και προχωράς στο δια ταύτα… Στη ζωή μου, γενικά, έχω αναθεωρήσει τον όρο της φιλίας, αλλάζουν οι καιροί… Αυτά είναι ανθρώπινα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, ρεπόρτερ τηλεοπτικής εκπομπής, αναφέρθηκε στις πρόσφατες δηλώσεις του Δημήτρη Σκουλού σχετικά με την διαμάχη με την Έλενα Χριστοπούλου, με το γνωστό μοντέλο να αντιδρά έντονα:

«Άντε πάλι! Για να είμαι ξεκάθαρη, να το πω άλλη μία φορά, φαντάζομαι θα παίξετε τη μία και όχι τις 50 φορές… Με κανέναν άνθρωπο δεν έχω μιλήσει για αυτό το θέμα πέρα από τους δικηγόρους μου. Είναι μια σοβαρή δικαστική διαδικασία σε εξέλιξη και απαγορεύεται να τη συζητάμε. Εγώ, το τηρώ. Γνωρίζετε ότι είναι κάτι που δεν μου επιτρέπεται να συζητήσω. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο πρέπει να το πω ποια... Οτιδήποτε λέει ο κάθε ένας και διαδίδει, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα… Βρίσκεται όλο σε εξέλιξη. Είναι πραγματικά πολύ σοβαρή…».

Κλείνοντας, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου τόνισε ότι δεν της αρέσει που παραλληλίζεται η δική της περίπτωση με την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα:

«Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν σέβεστε τη Δικαιοσύνη και όχι εμένα, κάντε λίγο υπομονή. Εγώ που μου συμβαίνει έχω τεράστια υπομονή όπως βλέπετε. Εγώ δεν θα ήθελα να έχει αρχίσει αν με ρωτάς, όλο αυτό. Αλλά, κάποια πράγματα στη ζωή μας πρέπει να τα κάνουμε για το δίκιο μας. Δεν θέλω να φανώ ότι προσπαθώ να πω ή να κάνω κάτι… Είμαι πολύ ξεκάθαρη, σέβομαι τη Δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει κανένας παραλληλισμός με κανένα! (σ.σ την υπόθεση Βίσση – Καρβέλα). Όχι, παιδιά. Δεν σας επιτρέπω. Θα το πω άλλη μία φορά, είναι πολύ σοβαρή δικαστική διαδικασία… Όχι, δεν θέλω να το πας πουθενά! Μη με συγχέεται με καμία άλλη συνθήκη, με κανένα άλλο άνθρωπο! Είμαι εδώ, στέκομαι μπροστά σας, δεν ακούτε τίποτα που μπορεί να προέρχεται από κανένα περιβάλλον δικό μου.. Είμαι εδώ κυρία και σας μιλάω πάντα! Από την αρχή σας λέω ότι δεν επιτρέπεται να το συζητάμε. Σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια! Είμαι κι εγώ άνθρωπος!», κατέληξε εμφανώς εκνευρισμένη η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmhzv6zrov0p?integrationId=40599y14juihe6ly}