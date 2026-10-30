Ζητά να αποσυρθεί το άρθρο 23 που «αφοπλίζει» τους δανειολήπτες.

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών «φέρνει ένα πρωτοφανές δώρο στους κερδοσκόπους» και «αφοπλίζει» τους δανειολήπτες, αποκλείοντάςε τους από προσφυγή σε ένδικα μέσα, τονίζει η Νέα Αριστερά

Με ανακοίνωση, ζητά να αποσυρθεί το άρθρο 23 του νομοσχεδίου. «H κυβέρνηση για ακόμη μια φορά αποδεικνύει ότι δεν δίνει δεκάρα τσακιστή για τους δανειολήπτες. Ασκεί πολιτική κομμένη και ραμμένη στα συμφέροντα των κερδοσκόπων», υπογραμμίζει.

Παράλληλα, στηλιτεύει το γεγονός ότι «η γαλάζια πλειοψηφία απέκλεισε από την ακρόαση των φορέων στη Βουλή τους δικηγορικούς συλλόγους, όπως κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΔΣΑ, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος. Απέκλεισαν δηλαδή όσους και όσες θα αποκάλυπταν αυτό το ντροπιαστικό δώρο στους servicers και τα funds».

Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

«Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωνε πανηγυρικά πως η κυβέρνησή του θα επιβάλει κανόνες στους servicers και τα funds που θα προστατεύουν τους δανειολήπτες από πλειστηριασμούς.

Δεν πέρασε καλά-καλά ένας μήνας και το νομοσχέδιο που έφερε στη Βουλή ο Κυριάκος Πιερρακάκης, φέρνει ένα πρωτοφανές δώρο στους κερδοσκόπους.

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Με το άρθρο 23 του νομοσχεδίου η σύμβαση ρύθμισης οφειλής μετατρέπεται σε εκτελεστό τίτλο. Με άλλα λόγια, funds και servicers θα μπορούν να προχωρούν σε αναγκαστική εκτέλεση πληρωμής χωρίς να έχει προηγηθεί έκδοσης διαταγής πληρωμής, αφοπλίζοντας τους δανειολήπτες και αποκλείοντάς τους από προσφυγή σε ένδικα μέσα.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, η γαλάζια πλειοψηφία απέκλεισε από την ακρόαση των φορέων στη Βουλή τους δικηγορικούς συλλόγους, όπως κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΔΣΑ, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος. Απέκλεισαν δηλαδή όσους και όσες θα αποκάλυπταν αυτό το ντροπιαστικό δώρο στους servicers και τα funds.

H κυβέρνηση για ακόμη μια φορά αποδεικνύει ότι δεν δίνει δεκάρα τσακιστή για τους δανειολήπτες. Ασκεί πολιτική κομμένη και ραμμένη στα συμφέροντα των κερδοσκόπων.

Να αποσυρθεί τώρα το άρθρο 23 του επίμαχου νομοσχεδίου».