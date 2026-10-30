Με τη ρύθμιση για τα δάνεια «μετατρέπετε το ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης οφειλής σε εκτελεστό τίτλο», σχολιάζει ο κ. Λυρίτσης.

Για περιστολή της εγγυητικής λειτουργίας της Δικαιοσύνης και του ρόλου των δικηγόρων στα ζητήματα του ιδιωτικού χρέους, κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο δικηγόρος Δημήτρης Λυρίτσης με αφορμή τις δηλώσεις Μαρκόπουλου για τους servicers.

«Γιατί απορείτε που οι servicers δεν προσήλθαν στη Βουλή; Τι περισσότερο είχαν να ζητήσουν, όταν φροντίζετε ήδη να ικανοποιήσετε το βασικό αίτημά τους; Με το άρθρο 23 μετατρέπετε το ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης οφειλής σε εκτελεστό τίτλο, ανοίγοντας τον δρόμο για κατασχέσεις και πλειστηριασμούς χωρίς προηγούμενη δικαστική απόφαση ή διαταγή πληρωμής» σχολιάζει ο κ. Λυρίτσης.

Συνεχίζει λέγοντας πως «εμείς αναρωτιόμαστε για κάτι άλλο, γιατί η κυβερνητική πλειοψηφία απέκλεισε από την ακρόαση φορέων την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων; Γιατί δεν θέλατε να ακουστεί στη Βουλή η θεσμική φωνή των δικηγόρων για μια διάταξη που πλήττει ευθέως τις εγγυήσεις δικαστικής προστασίας των οφειλετών;».

Ο κ. Λυρίτσης συμπληρώνει πως «μάλλον ο αποκλεισμός αυτός εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο περιστολής της εγγυητικής λειτουργίας της Δικαιοσύνης και του ρόλου των δικηγόρων στα ζητήματα του ιδιωτικού χρέους. Οι servicers προσκαλούνται και απαξιούν να προσέλθουν. Οι δικηγόροι ζητούν να ακουστούν και αποκλείονται».

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