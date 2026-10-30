Αμηχανία για πιθανή απαγόρευση φασιστικών συγκεντρώσεων και για τις εικόνες ξυλοδαρμού.

Με ένα «μούδιασμα» ξύπνησε η κυβέρνηση την επομένη της θεαματικής στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Ανήμερα του έπους του ’40 και το ηρωικό «ΟΧΙ» των Ελλήνων στον Ιταλικό φασισμό η κυβέρνηση βρέθηκε μπροστά σε μία δυσάρεστη έκπληξη.

Στην πολιτική συγκέντρωση του οπαδού του Χίτλερ - και προσφάτως αποφυλακισθέντα - Ηλία Κασιδιάρη σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης λίγο πιο μακριά από τις εορταστικές εκδηλώσεις.

Η συγκέντρωση Κασιδιάρη και τα βίαια επεισόδια στη Θεσσαλονίκη

Συγκέντρωση που προκάλεσε αντιφασιστική αντι-συγκέντρωση που κατέληξε σε εκτεταμένα επεισόδια ΜΑΤ - διαδηλωτών. Η αντιπολίτευση κατήγγειλε «βίαιη καταστολή» από τα ΜΑΤ. Η αστυνομία αντέτεινε ότι δέχθηκε επίθεση από διαδηλωτές που ήθελαν να φθάσουν στο ξενοδοχείο που μιλούσε ο Κασιδιάρης. Ο πονοκέφαλος διπλός για το Μαξίμου. Και τα ερωτήματα για την κυβέρνηση προκύπτουν αβίαστα.

Τι θα πράξει με τις συγκεντρώσεις Κασιδιάρη. Θα τις επιτρέψει ή θα τις απαγορέψει με νόμο; Ενόσω η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για «ανοχή» στον φασισμό;

Τι θα πράξει με τις αντιφασιστικές αντισυγκεντρώσεις μετά τις ντροπιαστικές εικόνες ξυλοδαρμού;

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Ο κίνδυνος εμφυλιοπολεμικού κλίματος

Ο κίνδυνος το χθεσινό σκηνικό να επαναλαμβάνεται από εδώ και πέρα σε κάθε πόλη της Ελλάδας που θα προγραμματίζει ομιλίες ο Ηλίας Κασιδιάρης, είναι ορατός. Όπως και ο κίνδυνος να επιστρέψει προεκλογικά η χώρα σε εμφυλιοπολεμικές καταστάσεις. Αφού φασιστικές συγκεντρώσεις θα προκαλούν αντιφασιστικές αντι -συγκεντρώσεις. Με το Μαξίμου να κρατάει την ανάσα του στην ιδέα μετωπικής σύγκρουσης των δύο πλευρών. Με το ενδεχόμενο ακόμη και θανάσιμων τραυματισμών να μην μπορεί να αποκλειστεί, όπως λένε σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις.

Επί του παρόντος δεν υπάρχει απάντηση

Γι αυτό και η αστυνομία - όπως υποστηρίζει - συνειδητά δεν άφησε τους διαδηλωτές να προσεγγίσουν το ξενοδοχείο στο οποίο μιλούσε ο Ηλίας Κασιδιάρης.

Η πρώτη απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει απάντηση. Επί του παρόντος υπάρχει μόνον βαρύς προβληματισμός. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να γίνουν οι πρώτες συζητήσεις μεταξύ συναρμόδιων υπουργείων και στη συνέχεια με τον πρωθυπουργό.

Αμηχανία για τα περί απαγόρευσης συγκεντρώσεων Κασιδιάρη

Η κυβέρνηση δεν πήρε σαφή θέση για το αν θα αφήσει ή όχι τον Κασιδιάρη να διοργανώνει πολιτικές συγκεντρώσεις ανά την Ελλάδα.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μ. Χρυσοχοΐδης ήταν ο μόνος που εξέφρασε προσωπική άποψη. «Δεν πρέπει ο Κασιδιάρης να κάνει συγκεντρώσεις» είπε και παρέπεμψε στο ΟΧΙ της δικαιοσύνης να απαγορέψει την συγκεκριμένη εκδήλωση.

Δεν υπάρχει νόμος που να του απαγορεύει να μιλάει

Και είναι γεγονός ότι δεν υπάρχει νόμος που να απαγορεύει στον Ηλία Κασιδιάρη - εφόσον έκτισε την ποινή του και αποφυλακίστηκε - να διοργανώνει ομιλίες. Δεδομένου ότι δεν έχει πλέον στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Ο νόμος απαγορεύει την κάθοδο κόμματος που συνδέεται με τον καταδικασθέντα για εγκληματική οργάνωση Ηλία Κασιδιάρη αλλά όχι την ελεύθερη δραστηριότητα του.

Ο κίνδυνος των απαγορεύσεων

Η κυβέρνηση δια μέσου και του υπουργού Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδη θα εξετάσει αν μπορεί να φέρει νέα νομοθετική ρύθμιση.

Όμως ο προβληματισμός πολλών κυβερνητικών στελεχών είναι έκδηλος. «Μήπως με τις συνεχείς απαγορεύσεις προκαλέσουμε το αντίθετο αποτέλεσμα; Μπορεί σε μία δημοκρατία να αντιμετωπίζεις τον φασισμό μόνο με απαγορεύσεις; Μήπως πρέπει να είναι πολιτική η αντιμετώπιση;» είναι ο κυρίαρχος προβληματισμός εντός της κυβέρνησης.

Με τον Μάκη Βορίδη να επισημαίνει έναν ακόμη κίνδυνο. Να μην γίνει αποδεκτή από άλλα κόμματα μία ρύθμιση που θα αποκλείει πολιτικές συγκεντρώσεις με κριτήριο τον κίνδυνο από τον φασισμό. Διότι όπως υποστηρίζει νομικά δεν υπάρχει άλλος δρόμος…

«Όχι σε φοβικές προσεγγίσεις»

Υπάρχουν και κυβερνητικά στελέχη που υποστηρίζουν ανοιχτά ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία απαγόρευση. «Ας κάνει ότι θέλει. Στο τέλος δεν θα μπορεί να κατέβει στις εκλογές αφού ο Άρειος Πάγος θα αποκλείσει όποιο κόμμα συνδεθεί με το όνομα του Κασιδιάρη. Όποια άλλη αντιμετώπιση είναι προβληματική» λένε.