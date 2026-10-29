ΕΛΑΣ, ΚΚΕ και η Νέα Αριστερά αντέδρασαν για την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη, το ΠΑΣΟΚ καθυστέρησε απελπιστικά να εκδώσει ανακοίνωση, ενώ η κυβέρνηση τον προστάτευσε.

Η παρουσία του Ηλία Κασιδιάρη στη Θεσσαλονίκη, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, προκάλεσε αντιδράσεις από όλη την προοδευτική αντιπολίτευση, αν και το ΠΑΣΟΚ καθυστέρησε πολλές ώρες να εκδόσει ανακοίνωση. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το ΚΚΕ και η Νέα Αριστερά αντέδρασαν πολύ πιο γρήγορα με σαφείς δημόσιες ανακοινώσεις και καλέσματα σε αντιφασιστικές κινητοποιήσεις.

Το μεγαλύτερο πολιτικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση της ΕΛ.ΑΣ. (του Χρυσοχοΐδη) που εμπόδισε την κίνηση διαδηλωτών προς το χώρο της εκδήλωσης, ενώ καταγράφηκαν ένταση, χρήση χημικών και προσαγωγές.

Το συμπέρασμα είναι ότι η κυβέρνηση παραμένει αμφίθυμη απέναντι στο κόμμα Κασιδιάρη, ενδεχομένως επειδή μπορεί να κόψει ψήφους από τον Σαμαρά.

Ο καιρός εγγύς και οι ευθύνες μεγάλες...

Α.