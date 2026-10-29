Ο Μητσοτάκης θέλει ...40άρια στις κάλπες και η Δόμνα κάνει καμπάνια στο μετρό με ευτυχισμένους εργαζόμενους γιατί παίρνουν ...επιδόματα!

Ο Πληροφοριοδότης του Dnews σας ενημέρωσε την Τετάρτη ότι η Ντόρα Μπακογιάννη σκέφτεται να καλέσει για την παρουσία του βιβλίου-αυτοβιογραφία της τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Κώστα Καραμανλή και τον Ευάγγελο Βενιζέλο.

Τελικά πρόταση στον πρωθυπουργό και τον πρώην πρωθυπουργό φέρεται να μην έκανε, πιθανόν και στον Ευάγγελο Βενιζέλο, καθώς οριστικές αποφάσεις -όπως έγραψε ο ίδιος Πληροφοριοδότης- δεν έχει λάβει ακόμα.

Είναι όμως προφανές πως ο πρώην πρωθυπουργός δεν συμπαρουσιάζει βιβλίο με τον πρωθυπουργό, αν και μια τέτοια σύνθεση θα αποτελούσε μείζον πολιτικό γεγονός.

Πώς θα προωθηθεί το βιβλίο

Ένα βιβλίο όπως η αυτοβιογραφία της Ντόρας Μπακογιάννη θα προκαλέσει μεγάλες συζητήσεις καθώς αναφέρεται στα τελευταία πενήντα χρόνια της ιστορίας της χώρας και μάλιστα σε ορισμένες από τις πλέον κρίσιμες καμπές της!

Υπό αυτή την έννοια θα γίνει μπεστ σέλερ σε κάθε περίπτωση.

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Να σας ενημερώσουμε όμως πού θα υπάρξουν προδημοσιεύσεις του βιβλίου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.

Στις εφημερίδες Τα Νέα και τα Παραπολιτικά το Σάββατο, και στην Καθημερινή την Κυριακή.

Α, και συνέντευξη στον Μάκη Προβατά στο Βήμα της Κυριακής.

Η συγγραφέας δεν θα κάνει φύλλο και φτερό το βιβλίο...

Πότε θα κυκλοφορήσει

Το βιβλίο -που ο τίτλος του ακόμα κρατιέται εφτασφράγιστο μυστικό- είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στις 4 Νοεμβρίου.

Υπάρχει ακόμα ένα ερωτηματικό αν θα κατορθώσει να τηρηθεί ακριβώς η ημερομηνία αυτή καθώς η Ντόρα Μπακογιάννη γράφει-σβήνει μέχρι την τελευταία στιγμή.

Δεν είναι άλλωστε σύνηθες φαινόμενο ένας πολιτικός στην Ελλάδα να κυκλοφορεί την αυτογραφία του- μάλλον το αντίθετο συμβαίνει!

40% θέλει ο πρωθυπουργός στις εκλογές!

Δεν είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ που έχει στόχο την ...πρώτη θέση στις εκλογές ή η Μαρία Καρυστιανού που έχει στόχο την ...αυτοδυναμία, ενώ ταυτόχρονα προειδοποιεί πως αν δεν λάβει 3% και δεν μπει στη Βουλή θα φύγει από τη χώρα -και μετά το ...διαφεύδει!

Στο ...κλαμπ προστίθεται και ο πρωθυπουργός που δηλώνει πως θέλει 40% στις κάλπες! «Είχαμε 40άρια, θέλουμε 40άρια» δήλωσε από το Κιλκίς ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Και δεν έχει μιλήσει ακόμα και ο Στέφανος Κασσελάκης που από μικρός είχε όνειρο να γίνει πρωθυπουργός. Και είχε βάλει και τη σχετική ...ταμπέλα στο νεανικό του δωμάτιο, όπως είχαν να μας φροντίσει να μας ενημερώσουν οι γονείς του!

Και δεν ήρθε και ο ...Αύγουστος ακόμα!

Αδιανόητη η αφίσα που προπαγανδίζει τα ...επιδόματα της κυβέρνησης στο μετρό!

Ξέρετε πόσο ευτυχισμένη είναι η Ευθυμία με τα επιδόματα που της δίνει η κυβέρνηση;

Αν όχι, θα το μάθετε αν μπείτε στο μετρό και δείτε τις σχετικές αφίσες του υπουργείου της ...Δόμνας!

Ο Γκρούεζα και ο Μαυλογιαλούρος ωχριούν μπροστά στα σημερινά!

Η καμπάνια θα έπρεπε ήδη να έχει κατέβει και η υπουργός να πληρώσει από την τσέπη της τη διαφήμισή της.

ΥΓ: Γιατί δεν βάζουν και ηχητικό «εμείς εκπροσωπούμε τους ...ευτυχισμένους και εσείς τους κακομοίρηδες»; Αν κάνεις μια δουλειά να την κάνεις ολοκληρωμένα!

Η ΚΕΔΕ δεν αφήνει την ΕΛΑΣ να απευθύνει χαιρετισμό στο Συνέδριό της!

Το Συνέδριο της ΚΕΔΕ πραγματοποιείται στις 6 Νοεμβρίου στην Καλαμάτα.

Η ηγεσία της, όπως πληροφορούμαστε, έχει απαγορεύσει στο κόμμα Τσίπρα να απευθύνει χαιρετισμό γιατί λέει δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα!

Και ας έχει στις τάξεις της η ΕΛΑΣ τον Γιώργο Ιωακειμίδη και τον Απόστολο Καλογιάννη, που ήταν επικεφαλής αυτοδιοικητικών παρατάξεων στην ΚΕΔΕ!

Απορία: Δεν ντρέπεται η «γαλάζια» πλειοψηφία;