Μεταξύ των αιτημάτων των λιμενεργατών είναι αυξήσεις 12% στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, η αναγνώριση επικίνδυνων θαλάσσιων περιοχών ως εμπόλεμων ζωνών και η βελτίωση των συνθέσεων των πληρωμάτων.

Δεμένα αναμένεται να παραμείνουν αύριο, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας, του Λαυρίου, της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας, της Ελευσίνας και του Ρίου - Αντιρρίου, στο πλαίσιο της διεθνούς απεργιακής κινητοποίησης των λιμενεργατών σε 113 λιμάνια σε όλο τον κόσμο. Στην απεργία συμμετέχουν και οι μηχανοδηγοί, ενώ σε στάσεις εργασίας προχωρούν οι καθηγητές.

Μεταξύ των αιτημάτων των λιμενεργατών είναι αυξήσεις 12% στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, η αναγνώριση επικίνδυνων θαλάσσιων περιοχών ως εμπόλεμων ζωνών και η βελτίωση των συνθέσεων των πληρωμάτων. Διεκδικούν επίσης επτάωρη εργασία και υποχρεωτική παρουσία γιατρού στα πλοία, επικαλούμενοι τους κινδύνους που συνδέονται με τις πολεμικές συγκρούσεις.

Την ίδια ημέρα, η Ομοσπονδία Μονίμων Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος έχει προκηρύξει τρίωρες στάσεις εργασίας, από τις 10:00 έως τις 13:00.

Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά προγραμματίζει 24ωρη απεργία και συγκέντρωση στις 10:00 στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου.

Η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού έχει ορίσει προσυγκέντρωση στις 09:15 στην Αγία Τριάδα Πειραιά.

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Απεργούν και οι μηχανοδηγοί - Η Hellenic Train «τους σέρνει στα δικαστήρια»

Απεργία κήρυξε για αύριο, Παρασκευή, και η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης (ΠΕΠΕ).

Η σχετική ανακοίνωση:

Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, οι μηχανοδηγοί απεργούμε, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στη Διοίκηση της Hellenic Train:

Δεν αποδεχόμαστε την αυθαιρεσία, τις άδικες τιμωρίες, τις διακρίσεις και την προσπάθεια επιβολής ενός καθεστώτος φόβου στους χώρους εργασίας.

Το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε μια πρωτοφανή κλιμάκωση πειθαρχικών διώξεων και εξοντωτικών ποινών σε βάρος συναδέλφων μας. Αντί η Διοίκηση να αναλαμβάνει τις ευθύνες της για τα σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του σιδηροδρόμου, επιλέγει να μεταφέρει τις ευθύνες στους εργαζομένους.

Αντί να ακούει τις προειδοποιήσεις των μηχανοδηγών για ζητήματα ασφάλειας, επιλέγει τις απολογίες και τις τιμωρίες.

Αντί να επιδιώκει τον ουσιαστικό διάλογο με τους εργαζομένους, η Διοίκηση της Hellenic Train επιλέγει συνειδητά τον δρόμο της αντιπαράθεσης και του αυταρχισμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι μια εταιρεία που λαμβάνει περισσότερα από 50 εκατομμύρια ευρώ ετησίως από το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο της σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας, απαξιώνει συστηματικά τους θεσμούς του κοινωνικού διαλόγου και της διαμεσολάβησης, αρνούμενη ακόμη και να προσέλθει στη διαδικασία δημόσιου διαλόγου ενώπιον του ΟΜΕΔ. Δεν μπορεί μια εταιρεία να απαιτεί τη στήριξη του Ελληνικού Δημοσίου και την ίδια στιγμή να περιφρονεί τους θεσμούς, τις συλλογικές διαδικασίες και τους εκπροσώπους των εργαζομένων.

Οι μηχανοδηγοί δεν είναι αναλώσιμοι. Δεν είναι υπεύθυνοι για τις διαχρονικές παθογένειες του σιδηροδρόμου και τις παραλείψεις της Διοίκησης.

Η ασφάλεια της κυκλοφορίας δεν διασφαλίζεται με πειθαρχικές ποινές. Διασφαλίζεται με την τήρηση των κανονισμών, την αντιμετώπιση των τεχνικών προβλημάτων, την επαρκή στελέχωση και τον σεβασμό στους ανθρώπους που καθημερινά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

Άμεση ανάκληση όλων των άδικων και καταχρηστικών πειθαρχικών ποινών. Τέλος στις αδικαιολόγητες απολογίες και στις διώξεις μηχανοδηγών που αναδεικνύουν ζητήματα ασφάλειας.

Τερματισμό της άνισης μεταχείρισης και του εργασιακού εκφοβισμού. Διαφάνεια, αξιοκρατία και ίσοι κανόνες για όλους, χωρίς εξαιρέσεις και προσωπικές σκοπιμότητες.

Πραγματικά μέτρα για την ασφάλεια της κυκλοφορίας και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Τήρηση των χρόνων εργασίας και ανάπαυσης, αντιμετώπιση των προβλημάτων του τροχαίου υλικού και ουσιαστικός σεβασμός στους κανονισμούς ασφαλείας.

Το Σωματείο μας θα διαθέσει το προβλεπόμενο προσωπικό ασφαλείας για την κυκλοφορία τρένων για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών και την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Σύμφωνα με το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, «Η εταιρεία των Τεμπών σέρνει στα δικαστήρια τα σωματεία των σιδηροδρομικών για την απεργία στις 30 Οκτώβρη».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Hellenic Train που, μαζί με το κράτος και τις κυβερνήσεις που ιδιωτικοποίησαν και εμπορευματοποίησαν τον σιδηρόδρομο, ευθύνεται για το έγκλημα στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς, έχει το θράσος να διώκει τους σιδηροδρομικούς. Μαζί με τους συναδέλφους τους από τα λιμάνια και άλλους κλάδους, απεργούν για να μη χάνονται ζωές στις ράγες και στους πολέμους, εναντία στην εγκληματική πολιτική του κέρδους, της οποίας τα αποτελέσματα φάνηκαν για άλλη μια φορά στο νέο πολύνεκρο σιδηροδρομικό έγκλημα στο Τολέδο της Ισπανίας.

»Στις 30 Οκτώβρη, λιμενεργάτες από 113 λιμάνια του κόσμου συντονίζουν τη δράση τους με σύνθημα «Δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο». Φαίνεται ότι κυβέρνηση και εργοδοσία έχουν χάσει τον ύπνο τους μπροστά στη διεθνή συντονισμένη δράση των εργαζομένων. Τους τρομάζει ότι οι εργάτες ενώνουν τη δύναμή τους, βάζουν εμπόδια στην πολεμική μηχανή, διεκδικούν τη ζωή και τα δικαιώματά τους. Για αυτό επιστρατεύουν τις συκοφαντίες από κυβερνητικά στελέχη και την τρομοκρατία. Θέλουν να επιβάλουν σιγή νεκροταφείου για να συνεχίζονται απρόσκοπτα τα κέρδη τους και η πολεμική εμπλοκή της χώρας μας.

»Η Hellenic Train, με τις πλάτες της κυβέρνησης και όπλο τους αντεργατικούς νόμους όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, επιχειρεί να φιμώσει τους σιδηροδρομικούς. Αυτοί που αντιμετωπίζουν την ασφάλεια ως κόστος απαιτούν τώρα να σκύψουν οι εργαζόμενοι το κεφάλι! Να σωπαίνουν, να δέχονται τις διώξεις, να θυσιάζονται για την κερδοφορία της εταιρείας.

»Στις 30 Οκτώβρη δίνουμε μαχητική και μαζική απάντηση! Από τις ράγες μέχρι τους καταπέλτες και τις προβλήτες, δυναμώνουμε τον κοινό αγώνα ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την εκμετάλλευση».

Στάση εργασίας σε Γυμνάσια και Λύκεια

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΟΛΜΕ οι καθηγητές καλούνται να συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις στις 10 π.μ. στην Πλατ. Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά, στις 10 π.μ. στο Λιμάνι της Πάτρας και στις 11.30 π.μ. στην είσοδο του Λιμανιού Εξωτερικού της Ηγουμενίτσας. Παράλληλα υπάρχει κάλεσμα για συμμετοχή στα απογευματινά συλλαλητήρια σε Θεσσαλονίκη 19.30 Άγαλμα Βενιζέλου, στην Ελευσίνα 19.00 στην Πλατεία Ηρώων, στο Λαύριο στις 19.00 στο Λιμάνι και στη Χαλκίδα στις 19.00 στην Παλιά Γέφυρα.

Για την διευκόλυνση των καθηγητών η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει στάση εργασίας η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει στάση εργασίας για την Αττική και την Αχαϊα από 8 π.μ. έως 12 το μεσημέρι και για τη Θεσπρωτία από 11 π.μ. έως τη λήξη της βάρδιας. Παράλληλα το ΔΣ της ΟΛΜΕ προκηρύσσει 2ωρη στάση εργασίας για την Αττική και την Αχαϊα από τις 12 το μεσημέρι έως τη λήξη της βάρδιας. Επίσης, για τα σχολεία του Πειραιά προκηρύσσει στάση εργασίας για τα Εσπερινά σχολεία από τις 21.00 έως τις 23.00.

Συγκεντρώσεις και δράσεις στην αυριανή απεργία

Οι αυριανές απεργιακές συγκεντρώσεις:

- Πειραιάς, 10 π.μ., πλατεία Δημοτικού Θεάτρου

- Ελευσίνα, 7 μ.μ., πλατεία Ηρώων

- Λαύριο, 7 μ.μ., λιμάνι

- Θεσσαλονίκη, 7.30 μ.μ., Αγαλμα Βενιζέλου

- Πάτρα, 10 π.μ. και 7 μ.μ., Νότιος Λιμένας

- Βόλος, 7 μ.μ., πύλη λιμανιού (μπροστά στο Τελωνείο)

- Ηγουμενίτσα, 11.30 π.μ., είσοδος λιμανιού εξωτερικού

- Ηράκλειο, 6.30 μ.μ., πλατεία Ελευθερίας

- Κέρκυρα, 7 μ.μ., είσοδος λιμανιού

- Ρέθυμνο, 6 μ.μ., δημαρχείο

- Χαλκίδα, 7 μ.μ., παλιά γέφυρα

- Χανιά, 6 μ.μ., πλατεία Δημοτικής Αγοράς

Αλλες δράσεις

Την ίδια μέρα, σωματεία και μαζικοί φορείς οργανώνουν κι άλλες δράσεις:

- Στις 7 π.μ. στον σταθμό Νερατζιώτισσας και στο Δαχτυλίδι στη λεωφόρο Κηφισίας.

- Στο Περιστέρι, συγκέντρωση στις 6.30 μ.μ. στην πλατεία Δημαρχείου (Δημοκρατίας).

- Στο Ιλιον, συγκέντρωση - συναυλία στις 7 μ.μ. στην κεντρική πλατεία.

- Στην Κατερίνη, συγκέντρωση στις 7 μ.μ. στην πλατεία Ελευθερίας.

Τα λιμάνια που συμμετέχουν στην απεργία, σύμφωνα με τον 902:

Αυστραλία: Μελβούρνη.

Βραζιλία: Εσπίριτο Σάντο, Ιταζαΐ.

Κροατία: Βούκοβαρ.

Κύπρος: Λάρνακα, Λεμεσός.

Δανία: Ορχους, Κοπεγχάγη.

Γαλλία: Αζαξιό, Μπαστιά, Μπαγιόν, Μπορντό, Μπουλόν, Μπρεστ, Καλαί, Χερβούργο, Δουνκέρκη, HARO - Φος-συρ-Μερ, Λα Ροσέλ, Ρεϊνιόν, Χάβρη, Λοριάν, Μασσαλία, Νάντη, Νίκαια, Παρίσι, Πορ-λα-Νουβέλ, Πορ-Βαντρ, Ρουέν, Ροσκόφ, Σεν Μαλό, Σεν Ναζέρ, Σετ, Τουλόν.

Γερμανία: Αμβούργο.

Ελλάδα: Αλεξανδρούπολη, Ελευσίνα, Ηράκλειο, Ηγουμενίτσα, Καβάλα, Λαύριο, Ραφήνα, Πάτρα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Βόλος.

Ινδία: Τσενάι, Κοτσίν, Γκανγκαβάραμ, JNPT, Κακινάντα, Καλκούτα, Κρισναπατνάμ, Μουμπάι, Παραντίπ, Τουτικόριν, Βισακαπατνάμ.

Ιρλανδία: Κορκ, Δουβλίνο.

Ιταλία: Ανκόνα, Τσιβιταβέκια, Γένοβα, Τζόια Τάουρο, Καρράρα, Λιβόρνο, Μπάρι, Ραβένα, Τεργέστη.

Μεξικό: Βερακρούς.

Μαυροβούνιο: Μπαρ.

Μαρόκο: Καζαμπλάνκα, Ταγγέρη.

Πορτογαλία / Αζόρες: Αζόρες, Φιγκέιρα ντα Φος, Φουντσάλ, Πόντα Ντελγάδα, Σίνες, Τερσέιρα.

Σλοβενία: Κόπερ.

Ισπανία: Αλχεθίρας, Αλμερία, Αβιλές, Βαρκελώνη, Κάδιθ, Σάντα Κρουθ ντε Τενερίφε, Χιχόν, Ουέλβα, Λας Πάλμας, Μοτρίλ, Μάλαγα, Σανταντέρ, Σεβίλλη, Βαλένθια, Βίγο, Μπιλμπάο, Πασάια.

Σουηδία: Μποτενβίκεν, Γέβλε, Γκέτεμποργκ, Χέλσινγκμποργκ, Χόλμσουντ, Χάλμσταντ, Κάρλσχαμν, Μάλμε, Στοκχόλμη, Σούντσβαλ, Σέντερχαμν.

Τουρκία: MIP (λιμάνι της Μερσίνας), Gemport (Γκεμλίκ), λιμάνι Χαϊντάρπασα (Κωνσταντινούπολη).

ΗΠΑ: Οκλαντ, Σαν Φρανσίσκο.

Ουρουγουάη: Μοντεβιδέο.