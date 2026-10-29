Στολισμένα από το χιόνι έλατα, παραδοσιακοί οικίσκοι μέσα στο βουνό συνέθεταν το πρώτο χειμερινό σκηνικό.

Απρόσμενος αλλά πάντα καλοδεχούμενος ο λευκός επισκέπτης της 28ης Οκτωβρίου. Από τα ξημερώματα της Τετάρτης μέχρι και το απόγευμα χιόνιζε διαρκώς και έντονα στα ορεινά της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας. Στην Οίτη το χιόνι σε κάποιες περιοχές ξεπέρασε τους 30 πόντους.

Όταν η είδηση έγινε γνωστή, αρκετός κόσμος βρέθηκε στα χωριά γύρω από την Υπάτη, όπως και από την πλευρά της Παύλιανης. Στολισμένα από το χιόνι έλατα, παραδοσιακοί οικίσκοι μέσα στο βουνό συνέθεταν το πρώτο χειμερινό σκηνικό, λες και βγήκε από κάποιο παραμύθι.

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Πηγή: tvstar.gr