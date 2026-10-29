Η κίνηση αυτή έρχεται έπειτα από τη σοκαριστική λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ του αμερικανού πρέσβη Μάικ Γουόλτζ και του υπουργού Εξωτερικών της Κούβας.

Οι ΗΠΑ απέλασαν κουβανό διπλωμάτη αφού ο ο υπουργός Εξωτερικών της νησιωτικής χώρας διέκοψε με φωνές την ομιλία του αμερικανού πρέσβη στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτζ, ο οποίος ασκούσε κριτική στην ηγεσία της Αβάνας, με τους δύο άνδρες να φωνάζουν ο ένας στον άλλον σε μια εξαιρετικά ασυνήθιστη αντιπαράθεση στο διάσημο βήμα του παγκόσμιου οργανισμού.

Οι έντονες κουβέντες, καθώς και μια διαμάχη για ένα κινητό τηλέφωνο, έλαβαν χώρα την Τρίτη στο αίθριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ κατά τη διάρκεια της ετήσιας συζήτησης για το οικονομικό εμπάργκο των ΗΠΑ κατά της Κούβας, καθώς ο Γουόλτζ παρουσίαζε τις γνωστές αμερικανικές κατηγορίες ότι το καθεστώς της Αβάνας έχει πλουτίσει την ίδια ώρα που έχει εξαθλιώσει τον πληθυσμό.

Ο απελαθείς πλέον κουβανός αξιωματούχος, Ρίτσαρντ Τουρ δε λα Κονσεψιόν, αναφέρεται ως πρώτος γραμματέας της κουβανικής αποστολής και ενεπλάκη σε επεισόδιο στην αίθουσα με άλλο μέλος της αμερικανικής αντιπροσωπείας την ίδια περίπου ώρα με τη λεκτική διαμάχη. Κατηγορήθηκε ότι χτύπησε το κινητό τηλέφωνο του Αμερικανού ενώ εκείνος βιντεοσκοπούσε.

Σε βίντεο που δημοσίευσε ο Γουόλτζ στο διαδίκτυο την Τρίτη, ο Τουρ δε λα Κονσεψιόν φαίνεται να χτυπά το κινητό που τον καταγράφει, λέγοντας: «παραβίασε τον προσωπικό μου χώρο». Στην ανάρτησή του, ο Γουόλτζ ανέφερε ότι ένας από τους «"διπλωμάτες" του καθεστώτος προσπάθησε να εκφοβίσει το προσωπικό του ΟΗΕ για να μας κλείσει τα μικρόφωνα την ώρα που εξέθετα το καθεστώς στα μάτια όλου του κόσμου».

{https://x.com/USAmbUN/status/2115133209696735688}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε την Τετάρτη: «Καταστήσαμε σαφές στην αποστολή της Κούβας ότι το εν λόγω άτομο δεν είναι επιθυμητό στις Ηνωμένες Πολιτείες και, ως εκ τούτου, έχει ήδη αποχωρήσει». Ο εκπρόσωπος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Τα περιστατικά αυτά, σε συνδυασμό με την απέλαση, αποτυπώνουν το όλο και πιο έκρυθμο κλίμα και τη επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του κομμουνιστικού γείτονά τους κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Τραμπ.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Γουόλτζ καταγγέλλουν τακτικά την κουβανική κυβέρνηση, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ έχει επιβάλει σκληρές κυρώσεις που έχουν παραλύσει την ήδη παραπαιουσα οικονομία του νησιού, ενώ έχει επανειλημμένα αφήσει αιχμές για στρατιωτική επέμβαση με στόχο την ανατροπή της κουβανικής ηγεσίας.

Οι ΗΠΑ έχουν διατάξει και στο παρελθόν αρκετές φορές την απέλαση κουβανών διπλωματών από τη χώρα, αλλά συνήθως μετά από κατηγορίες για κατασκοπεία.

Ο Γουόλτζ είχε ανέβει στο βήμα του ΟΗΕ την Τρίτη, σχεδόν μία ώρα μετά την έναρξη της ετήσιας συζήτησης για το εμπάργκο των ΗΠΑ στην Κούβα, και αμέσως κατηγόρησε τον αείμνηστο ηγέτη της Κούβας, Φιντέλ Κάστρο, ότι έστειλε χιλιάδες ανθρώπους σε «στρατόπεδα συγκέντρωσης», προκαλώντας έντονες αποδοκιμασίες από την αντιπροσωπεία της Κούβας.

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροντρίγκες, και η ομάδα των διπλωματών του άρχισαν να χτυπούν τα έδρανά τους, με έναν από αυτούς να κάνει την κίνηση του «τάιμ-άουτ» και άλλους να απαιτούν από τον προεδρεύοντα να σεβαστεί τους κανόνες που θα τους επέτρεπαν να απαντήσουν.

{https://www.youtube.com/watch?v=R1QP1NAqjjk&t=100s}

Ο Ροντρίγκες, ακολουθούμενος από άλλους Κουβανούς διπλωμάτες, κατευθύνθηκε στη συνέχεια προς το βήμα όπου μιλούσε ο Γουόλτζ για να απευθυνθεί στον προεδρεύοντα, τον Χαλιλούρ Ραχμάν από το Μπαγκλαντές — ο οποίος είναι πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και καθόταν πίσω από τον Αμερικανό πρέσβη.

Καθώς οι Κουβανοί ζητούσαν χρόνο για να μιλήσουν, ο Γουόλτζ τους προκαλούσε: «Εδώ είναι Αμερική, φίλε μου», φώναζε ο Γουόλτζ, χτυπώντας τα δάχτυλά του για έμφαση. «Δεν μπορείτε να με φιμώσετε», πρόσθεσε, συμπληρώνοντας: «Κάντε πίσω!».

Ο Ροντρίγκες δεν πλησίασε τον Γουόλτζ, ούτε φάνηκε να απευθύνεται απευθείας στον πρέσβη, παρόλο που και οι δύο άνδρες συνέχισαν να μιλούν με δυνατή φωνή.

Μετά από μια λεκτική αντιπαράθεση κοντά στο βήμα, ο Ροντρίγκες επέστρεψε στις θέσεις της κουβανικής αντιπροσωπείας και του δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσει, κατηγορώντας τον Γουόλτζ ότι «ψεύδεται ασύστολα».

Για την επόμενη μισή ώρα περίπου, η κουβανική αντιπροσωπεία φώναζε επανειλημμένα ενστάσεις και χτυπούσε το τραπέζι της, καθώς ο Γουόλτζ χρησιμοποιούσε φωτογραφίες από αυτό που υποστήριξε ότι ήταν ακριβά ρολόγια και ένα ιδιωτικό νησί, προκειμένου να θεμελιώσει την άποψη ότι ο Κάστρο, η οικογένειά του και άλλα μέλη της κουβανικής ελίτ ζούσαν πολυτελή ζωή —σε αντίθεση με τις κομμουνιστικές ιδεολογίες— που «θα έκανε ακόμα και τους κοσμικούς της Νέας Υόρκης να κοκκινίσουν».

Ο πρέσβης της Κούβας στον ΟΗΕ, Ερνέστο Σομπερόν, απέστειλε την Τετάρτη ανοιχτή επιστολή στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, κατηγορώντας εκπρόσωπο του Γουόλτζ ότι παρενοχλούσε τον συνάδελφό του, Τουρ δε λα Κονσεψιόν, παραβιάζοντας τον προσωπικό του χώρο με τη χρήση κινητού τηλεφώνου για λήψη βίντεο.

Η επιστολή δεν έκανε καμία αναφορά σε απέλαση, ενώ το κουβανικό προξενείο δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με το θέμα.

Στο τέλος της διαδικασίας, 130 μέλη του ΟΗΕ ψήφισαν υπέρ ενός ψηφίσματος που καλεί τις ΗΠΑ να τερματίσουν το εμπορικό εμπάργκο κατά της Κούβας, 17 ψήφισαν κατά και 25 μέλη απείχαν.