Η προτεινόμενη ρύθμιση αυξάνει τις δόσεις από 72 σε έως 120, με ελάχιστη μηνιαία καταβολή 30 ευρώ.

Περισσότερες δόσεις και χαμηλότερη μηνιαία επιβάρυνση, αλλά με αυστηρές προϋποθέσεις, προβλέπουν οι νέες διατάξεις που κατατέθηκαν στη Βουλή για την τακτοποίηση παλαιών χρεών προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η προτεινόμενη ρύθμιση αυξάνει τις δόσεις από 72 σε έως 120, με ελάχιστη μηνιαία καταβολή 30 ευρώ και προθεσμία αιτήσεων έως τις 30 Ιουνίου 2027.

Το Dnews.gr παραθέτει ένα χρήσιμο οδηγό με τις βασικές αλλαγές :

Ποια χρέη προς την εφορία μπορούν να ενταχθούν;

Η ρύθμιση αφορά βεβαιωμένες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Προϋπόθεση είναι να μην ήταν ενταγμένες σε ρύθμιση στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 και να μην έχουν υπαχθεί σε άλλη ρύθμιση μέχρι την υποβολή της αίτησης.

Εντάσσεται υποχρεωτικά το σύνολο των επιλέξιμων οφειλών που δεν τελούν σε αναστολή πληρωμής. Για οφειλές σε αναστολή, η υπαγωγή είναι προαιρετική. Εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, χρέη από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων βάσει ευρωπαϊκών αποφάσεων.

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Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν οι φορολογούμενοι;

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει νόμιμα τις υπόλοιπες ληξιπρόθεσμες οφειλές τους. Χρέη που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 πρέπει να τακτοποιηθούν εντός ενός μήνα από την ένταξη.

Απαιτείται, επίσης, να έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας των οποίων η προθεσμία υποβολής έληγε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Αποκλείονται όσοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

Πότε και πώς υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτήσεις προβλέπεται να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ έως τις 30 Ιουνίου 2027. Η πλατφόρμα αναμένεται να λειτουργήσει έως τα μέσα Νοεμβρίου.

Η ένταξη ολοκληρώνεται με την καταβολή της πρώτης δόσης εντός τριών εργάσιμων ημερών από την αίτηση. Οι επόμενες δόσεις πληρώνονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα. Για την κάλυψη της πρώτης δόσης μπορούν να συνυπολογίζονται ποσά από συμψηφισμούς, παρακρατήσεις ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής και πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης.

Πόσο κοστίζει η ρύθμιση και συμφέρουν οι περισσότερες δόσεις;

Η ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται στα 30 ευρώ και το ετήσιο επιτόκιο παραμένει σταθερό στο 5,84%. Η καθυστερημένη πληρωμή δόσης συνεπάγεται επιβάρυνση 15%.

Οι περισσότερες δόσεις μειώνουν τη μηνιαία επιβάρυνση, αυξάνουν όμως το συνολικό κόστος των τόκων. Ενδεικτικά, για οφειλή 12.000 ευρώ, το παράδειγμα που συνοδεύει τη ρύθμιση προβλέπει περίπου 132 ευρώ τον μήνα στις 120 δόσεις, με συνολική αποπληρωμή 15.872 ευρώ. Στις 72 δόσεις, η μηνιαία πληρωμή διαμορφώνεται περίπου στα 198 ευρώ και το συνολικό ποσό στα 14.254 ευρώ.

Μπορούν να μεταφερθούν στις 120 δόσεις όσοι πληρώνουν ήδη σε 72;

Ναι, εφόσον η υφιστάμενη ρύθμιση των 72 δόσεων παραμένει ενεργή. Η μετάβαση είναι προαιρετική και αφορά συνεπείς οφειλέτες. Το βασικό όφελος είναι η μικρότερη μηνιαία καταβολή, με αντάλλαγμα μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής και περισσότερους τόκους.

Τι προστασία παρέχεται από κατασχέσεις και άλλα μέτρα;

Οι συνεπείς οφειλέτες μπορούν να εξασφαλίσουν φορολογική ενημερότητα, ενώ προβλέπεται αναστολή της ποινικής δίωξης για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο και των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης. Για κατασχέσεις εις χείρας τρίτων προβλέπεται, υπό προϋποθέσεις, αποδέσμευση μελλοντικών απαιτήσεων.

Ωστόσο, το Δημόσιο διατηρεί δικαιώματα εγγραφής υποθήκης και συμψηφισμού απαιτήσεων. Μπορεί επίσης να αρνηθεί ενημερότητα για μεταβίβαση ακινήτου όταν η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη.

Πότε χάνεται η ρύθμιση;

Η ρύθμιση χάνεται όταν ο οφειλέτης αφήσει απλήρωτες δύο συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει τις δύο τελευταίες για περισσότερο από δύο μήνες.

Απώλεια προκαλεί επίσης η μη τακτοποίηση των υπόλοιπων ληξιπρόθεσμων οφειλών εντός ενός μήνα από την υπαγωγή, καθώς και η μη εξόφληση ή ρύθμιση νέων φορολογικών χρεών εντός τριών μηνών από τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής τους.

Το ανεξόφλητο υπόλοιπο καθίσταται τότε άμεσα απαιτητό και επανενεργοποιούνται τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

Τι προβλέπεται για τα ασφαλιστικά ταμεία;

Σε έως 120 μηνιαίες δόσεις μπορούν να ενταχθούν οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ και άλλους ασφαλιστικούς φορείς για περιόδους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Οι αιτήσεις υποβάλλονται κυρίως ηλεκτρονικά μέσω ΚΕΑΟ. Η πρώτη δόση καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης.

Για τους συνεπείς προβλέπονται ασφαλιστική ενημερότητα και αναστολή αναγκαστικών μέτρων. Η ρύθμιση χάνεται με δύο συνεχόμενες απλήρωτες δόσεις ή μη τακτοποίηση άλλων ασφαλιστικών οφειλών. Δυνατότητα μετάβασης στις 120 δόσεις έχουν και όσοι διατηρούν ενεργή ρύθμιση 72 δόσεων.