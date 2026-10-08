Με βάση τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, το κόστος παραγωγής ανήλθε σε περίπου 10 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα εκτιμάται ότι διαμορφώθηκαν στα 7 εκατ. ευρώ, δημιουργώντας ζημιές ύψους περίπου 3 εκατ. ευρώ.

Στο μικροσκόπιο της φορολογικής διοίκησης φέρονται να βρίσκονται τα οικονομικά στοιχεία της συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, στις 26 Σεπτεμβρίου 2026, με αφορμή τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί για το κόστος της διοργάνωσης, τις ζημιές και τις οικονομικές συναλλαγές με τον Νίκο Καρβέλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει βάλει στο μικροσκόπιο τα οικονομικά δεδομένα της παραγωγής, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες φορολογικές διαδικασίες και εάν οι συναλλαγές συνοδεύονται από τα απαραίτητα παραστατικά.

Στο επίκεντρο φέρονται να βρίσκονται τα τιμολόγια της συναυλίας, η καταγραφή των εσόδων και των δαπανών, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο καλύφθηκαν οι ζημιές της διοργάνωσης.

Με βάση τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, το κόστος παραγωγής ανήλθε σε περίπου 10 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα εκτιμάται ότι διαμορφώθηκαν στα 7 εκατ. ευρώ, δημιουργώντας ζημιές ύψους περίπου 3 εκατ. ευρώ.

Φορολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι χρηματικές καταβολές προς τον Νίκο Καρβέλα, οι οποίες, σύμφωνα με την πλευρά της Άννας Βίσση, υπερβαίνουν τις 500.000 ευρώ.

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Όπως έχει αναφερθεί σε σχετική ανακοίνωση, μέρος των χρημάτων αφορά προσωπικό δάνειο που φέρεται να χορηγήθηκε από τον Γιάννη Κούστα προς τον συνθέτη.

Σημειώνεται ότι τα δάνεια μεταξύ ιδιωτών υπόκεινται, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, σε Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής 3,6%. Εφόσον ολόκληρο το ποσό των 500.000 ευρώ αποτελούσε δάνειο υπαγόμενο στο συγκεκριμένο τέλος, η φορολογική επιβάρυνση θα ανερχόταν σε 18.000 ευρώ.

Τι αναφέρουν πηγές της φορολογικής διοίκησης

Πηγές της φορολογικής διοίκησης, ερωτηθείσες από το Dnews.gr σχετικά με τις πληροφορίες περί ελέγχου, ανέφεραν ότι η ΑΑΔΕ δεν σχολιάζει υποθέσεις συγκεκριμένων φορολογουμένων, επικαλούμενες το φορολογικό απόρρητο.

Οι ίδιες πηγές δεν διέψευσαν τη διενέργεια ελέγχου, αποφεύγοντας οποιαδήποτε περαιτέρω τοποθέτηση.