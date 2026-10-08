Με νέα εξασέλιδη επιστολή ο συνθέτης ρίχνει τα βέλη του ξανά στην Άννα Βίσση.

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση γύρω από τη διαμάχη του Νίκου Καρβέλα με την Άννα Βίσση, με τον γνωστό συνθέτη να δίνει τη δική του απάντηση στις αναφορές που έγιναν σχετικά με ποσό ύψους 500.000 ευρώ και τον Γιώργο Κούστα.

Ο Νίκος Καρβέλας διαψεύδει κατηγορηματικά ότι έλαβε χρήματα από τον επιχειρηματία, υποστηρίζοντας πως ουδέποτε υπήρξε οικονομική «εξυπηρέτηση» προς το πρόσωπό του.

«Η Άννα μιλά για δήθεν εξυπηρέτηση ύψους 500 χιλιάδων που υποτίθεται πως μου έκανε ο κ. Κούστας και μάλιστα επειδή είχα ανάγκη. Ουδέποτε έλαβα χρήματα από τον κ. Κούστα», αναφέρει χαρακτηριστικά στην εξασέλιδη επιστολή του.

«Αυτοπαρουσιάζονται ως φιλάνθρωποι - Δεν με ελέησε»

Στη συνέχεια, ο Νίκος Καρβέλας σχολιάζει με αιχμηρό τρόπο την αναφορά στη συγκεκριμένη οικονομική υπόθεση, κάνοντας λόγο για «φιλανθρωπία» και διερωτώμενος για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η συγκεκριμένη συναλλαγή.

«Όπως λέγεται, το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα. Μαθαίνω όμως τώρα από την ανακοίνωση της Άννας ότι ειδικά το κεφάλαιο του κ. Κούστα έχει τουλάχιστον μεγάλη καρδιά», σημειώνει.

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Ο δημιουργός συνεχίζει υποστηρίζοντας ότι, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση της Άννας Βίσση, δεν επρόκειτο τελικά για οικονομική ενίσχυση αλλά για δάνειο.

«Από όσα διαβάζω στην ανακοίνωση της Άννας συνάγεται ότι ο κ. Κούστας δεν με ''ελέησε'' ακριβώς: υποτίθεται μου δάνεισε ποσά για να του τα επιστρέψω (ελπίζω τουλάχιστον άτοκα)», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Νίκος Καρβέλας σχολιάζει τον χαρακτηρισμό «λαϊκισμός» που, όπως υποστηρίζει, αποδόθηκε στα όσα ανέφερε ο ίδιος σε προηγούμενο δελτίο Τύπου.

«Η ανακοίνωση χαρακτηρίζει τα όσα αναφέρω στο δικό μου δελτίο τύπου ως λαϊκισμό», σημειώνει, για να καταλήξει με ένα ακόμη αιχμηρό σχόλιο:

«Αναρωτιέμαι ποια λέξη μπορεί να αποδώσει την κατασκευή μιας τόσο ακραίας μυθοπλασίας στο σημείο να αυτοπαρουσιάζονται ως φιλάνθρωποι».

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