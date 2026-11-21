Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας, στη Γαλλία, συμμετείχαν 21.500 διαδηλωτές, ενώ οι διοργανωτές κατέγραψαν 45.000

Δεκάδες χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν για 6η συνεχόμενη βδομάδα στη Γαλλία σε διαδηλώσεις με αιτήματα καλύτερους μισθούς, βελτίωση των δημοσίων υπηρεσιών, αξιοπρεπείς συνθήκες σπουδών και πρόσβαση σε στέγη.

Παρά τη μείωση της προσέλευσης σε σχέση με τις προηγούμενες βδομάδες, το κύμα διαμαρτυριών συνεχίζει να εξαπλώνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας, συμμετείχαν 21.500 διαδηλωτές, ενώ οι διοργανωτές κατέγραψαν 45.000. Σε εθνικό επίπεδο, οι διοργανωτές έκαναν λόγο για 150.000 συμμετέχοντες, έναντι 200.000. Η πορεία στο Παρίσι σημαδεύτηκε από την παρουσία συνδικάτων, αριστερών κομμάτων και των «κίτρινων γιλέκων», με πολλούς διαδηλωτές να συνοδεύονται από μαθητές και φοιτητές.

Από την έναρξη του κινήματος κοινωνικής διαμαρτυρίας στη Γαλλία πριν δύο μήνες, δεκάδες διαδηλωτές έχουν τραυματιστεί σοβαρά από τις δυνάμεις επιβολής του νόμου. Ειδικότερα, ανεξάρτητοι παρατηρητές και οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν «αδικαιολόγητο» και «δυσανάλογο» βαθμό καταστολής.

Στην Λίον, πορεία ατόμων, επιχείρησαν να φτάσουν στο κέντρο της πόλης, με αποτέλεσμα οι δυνάμεις της αστυνομίας να κάνουν χρήση δακρυγόνων. Περίπου 70.000 αστυνομικοί αναπτύχθηκαν σε όλη τη χώρα για την αντιμετώπιση των διαδηλώσεων. Την Παρασκευή, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές από το Μιλάνο και το Λονδίνο έως το Άμστερνταμ και τη Λωζάνη βγήκαν στους δρόμους κατά της στρατιωτικοποίησης της κοινωνίας και διεκδικώντας ένα καλύτερο μέλλον για τους νέους.

Επεισόδια σε Μασσαλία και Λιλ

Στη Μασσαλία, 4.600 πολίτες διαδήλωσαν σύμφωνα με τη νομαρχία, με την πορεία να διασπάται και τμήμα της να μετατρέπεται σε μη εξουσιοδοτημένη διαδήλωση. Οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση δακρυγόνων, ενώ σημειώθηκαν εμπρησμοί σε κάδους και οχήματα, με παρέμβαση της πυροσβεστικής.

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Στη Λιλ, περίπου 5.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν. Μια μπάντα έπαιξε το τραγούδι «The Hanging Tree» από τη σειρά «The Hunger Games», συμβολίζοντας την εξέγερση ενάντια στην αυταρχική εξουσία.