«Δεν μου αρέσει αυτό», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ένα πρωτοφανές για τα δεδομένα των τελευταίων ημερών κύμα τεχνολογικών προβλημάτων, ύποπτων παραβιάσεων και διακοπών λειτουργίας κρίσιμων συστημάτων προκαλεί αναστάτωση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από το FBI και την NSA μέχρι τη Microsoft και τα συστήματα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, οι αλλεπάλληλες δυσλειτουργίες δημιουργούν ερωτήματα για την επόμενη ημέρα και επαναφέρουν στο προσκήνιο τον εφιάλτη ενός γενικευμένου ψηφιακού blackout.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία, καθώς μέσα σε λίγες ημέρες καταγράφηκαν σοβαρά περιστατικά που επηρέασαν κυβερνητικές υπηρεσίες, τεχνολογικούς κολοσσούς, τραπεζικά συστήματα και αεροπορικές μεταφορές.

Παρότι οι αμερικανικές αρχές επιμένουν ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις για συντονισμένη κυβερνοεπίθεση, η χρονική συγκέντρωση των περιστατικών έχει τροφοδοτήσει ανησυχίες για την ανθεκτικότητα των υποδομών μιας χώρας που στηρίζεται σχεδόν ολοκληρωτικά στην ψηφιακή τεχνολογία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dn10uxp7k17l?integrationId=40599y14juihe6ly}

FBI: Νέα έρευνα για παραβίαση κρίσιμης βάσης δεδομένων

Το πιο πρόσφατο περιστατικό αφορά το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών των ΗΠΑ, το οποίο ερευνά πιθανή παραβίαση του National Crime Information Center (NCIC). Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες βάσεις δεδομένων των αμερικανικών διωκτικών αρχών, καθώς περιλαμβάνει πληροφορίες για καταζητούμενους, ποινικά μητρώα, εντάλματα σύλληψης και άλλες ευαίσθητες υποθέσεις. Η έρευνα έρχεται μετά από προηγούμενο περιστατικό τον Σεπτέμβριο, όταν η ομάδα χάκερ ShinyHunters φέρεται να απέκτησε πρόσβαση σε στοιχεία εργαζομένων μέσω ιστοσελίδας προσλήψεων του FBI.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το γεγονός ότι το FBI βρίσκεται ξανά αντιμέτωπο με πιθανή παραβίαση ενισχύει τα ερωτήματα για την προστασία των πληροφοριών που διαχειρίζεται η σημαντικότερη ομοσπονδιακή διωκτική υπηρεσία της χώρας.

NSA: Σχεδόν τέσσερις ημέρες εκτός λειτουργίας το απόρρητο δίκτυο

Στις 17 Νοεμβρίου, σοβαρή δυσλειτουργία έπληξε το NSANet, το εσωτερικό διαβαθμισμένο δίκτυο επικοινωνιών της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ. Το πρόβλημα κράτησε σχεδόν τέσσερις ημέρες, εμποδίζοντας μεγάλο αριθμό εργαζομένων να αποκτήσουν πρόσβαση στις υπηρεσιακές επικοινωνίες τους. Η NSA απέδωσε τη δυσλειτουργία σε εργασίες συντήρησης και ενημερώσεις λογισμικού, ενώ οι αρμόδιοι αξιωματούχοι διευκρίνισαν ότι δεν εντοπίστηκαν στοιχεία κυβερνοεπίθεσης. Παράλληλα, τα σημαντικότερα συστήματα συλλογής πληροφοριών συνέχισαν να λειτουργούν.

Ωστόσο, το γεγονός ότι ακόμη και μια από τις πλέον προηγμένες υπηρεσίες πληροφοριών στον κόσμο αντιμετώπισε πολυήμερη διακοπή στο εσωτερικό της δίκτυο ανέδειξε την εξάρτηση των κρατικών μηχανισμών από πολύπλοκες ψηφιακές υποδομές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dn12tq9w48i1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Microsoft: Παγκόσμιο μπλακάουτ σε υπηρεσίες που χρησιμοποιούν εκατομμύρια άνθρωποι

Στις 12 Νοεμβρίου, μια εκτεταμένη διακοπή λειτουργίας επηρέασε υπηρεσίες της Microsoft, προκαλώντας προβλήματα σε επιχειρήσεις, σχολεία και δημόσιους οργανισμούς. Η δυσλειτουργία επηρέασε μεταξύ άλλων το Microsoft Teams και το Outlook, ενώ η αποκατάσταση των υπηρεσιών χρειάστηκε περισσότερο από 24 ώρες. Εργαζόμενοι δυσκολεύτηκαν να επικοινωνήσουν, επιχειρήσεις αντιμετώπισαν προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία τους και οργανισμοί που εξαρτώνται από τις συγκεκριμένες πλατφόρμες αναγκάστηκαν να αναζητήσουν εναλλακτικούς τρόπους εργασίας.

Η Microsoft απέδωσε το πρόβλημα σε δυσλειτουργία διακομιστών, διευκρινίζοντας ότι δεν εντοπίστηκε κακόβουλη δραστηριότητα. Το περιστατικό, ωστόσο, απέδειξε πόσο γρήγορα μια τεχνική βλάβη μπορεί να επηρεάσει ταυτόχρονα εκατομμύρια χρήστες και οργανισμούς σε διαφορετικές χώρες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dn0vmsp0pfop?integrationId=40599y14juihe6ly}

FAA: Καθηλώθηκαν αεροπλάνα σε ολόκληρες τις ΗΠΑ – Πάνω από ένα εκατομμύριο επιβάτες επηρεάστηκαν

Ακόμη μεγαλύτερη αναστάτωση προκάλεσε το περιστατικό της 13ης Νοεμβρίου στα συστήματα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA). Ένα σοβαρό πρόβλημα στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο που υποστηρίζει τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας οδήγησε στην εξαιρετικά σπάνια απόφαση για προσωρινή αναστολή των απογειώσεων σε εθνικό επίπεδο.

Η διακοπή διήρκεσε σχεδόν πέντε ώρες, προκαλώντας τεράστια προβλήματα στα αμερικανικά αεροδρόμια. Περισσότερες από 18.000 πτήσεις επηρεάστηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης και των επόμενων ημερών, ενώ πάνω από ένα εκατομμύριο επιβάτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με καθυστερήσεις, ακυρώσεις και πολύωρη αναμονή. Μόνο στις 13 Νοεμβρίου καταγράφηκαν περίπου 12.462 ακυρώσεις πτήσεων, αν και δεν αποδίδονται όλες αποκλειστικά στην απόφαση της FAA.

Η υπηρεσία αποκάλυψε ότι παρουσιάστηκε αστάθεια σε 17 από τα 22 περιφερειακά κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, με τις πρώτες έρευνες να επικεντρώνονται σε προβλήματα δικτύου και στην εγκατάσταση νέου εξοπλισμού. Οι αρμόδιες αρχές ξεκαθάρισαν ότι τα πρωτόκολλα ασφαλείας λειτούργησαν και ότι όλα τα αεροσκάφη προσγειώθηκαν με ασφάλεια.

Η εικόνα, πάντως, χιλιάδων εγκλωβισμένων ταξιδιωτών στα αεροδρόμια αποτέλεσε μία από τις πιο χαρακτηριστικές αποτυπώσεις των συνεπειών που μπορεί να προκαλέσει η δυσλειτουργία μιας κρίσιμης τεχνολογικής υποδομής.

Τράπεζες και αεροπορικές εταιρείες συμπληρώνουν το παζλ

Τα περιστατικά δεν περιορίστηκαν στη Microsoft, στην NSA και στην FAA. Προβλήματα καταγράφηκαν επίσης σε τραπεζικές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων η JPMorgan Chase, με δυσλειτουργίες στην επεξεργασία συναλλαγών. Παράλληλα, η United Airlines αναγκάστηκε να αναστείλει προσωρινά αναχωρήσεις πτήσεων εξαιτίας προβλήματος στα ηλεκτρονικά της συστήματα, ενώ διακοπές καταγράφηκαν και σε υπηρεσίες της Apple. Οι εταιρείες και οι αρμόδιες υπηρεσίες απέδωσαν τα συγκεκριμένα περιστατικά σε τεχνικές δυσλειτουργίες και όχι σε επιβεβαιωμένες κυβερνοεπιθέσεις.

Η συσσώρευσή τους, ωστόσο, μέσα σε ένα τόσο περιορισμένο χρονικό διάστημα, δημιούργησε την αίσθηση μιας ευρύτερης τεχνολογικής αστάθειας.

Ο φόβος για ένα γενικό blackout – Αμερικανοί προετοιμάζονται για το χειρότερο

Πέρα από τις άμεσες οικονομικές και λειτουργικές συνέπειες, οι διαδοχικές διακοπές έχουν αρχίσει να επηρεάζουν και την ψυχολογία μέρους της αμερικανικής κοινωνίας.

Αμερικανικά δημοσιεύματα καταγράφουν πολίτες που εκφράζουν ανησυχία για το ενδεχόμενο μιας μεγαλύτερης κρίσης και προμηθεύονται είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, νερό και εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης.

Η ανησυχία συνδέεται με ένα ιδιαίτερα δύσκολο ερώτημα: Τι θα μπορούσε να συμβεί εάν περισσότερα κρίσιμα συστήματα σταματούσαν να λειτουργούν ταυτόχρονα;

Ένα εκτεταμένο ψηφιακό blackout θα μπορούσε, ανάλογα με την έκταση και τη διάρκειά του, να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις στις μεταφορές, στις τραπεζικές συναλλαγές, στις τηλεπικοινωνίες και στη λειτουργία δημόσιων υπηρεσιών.

Σε ένα τέτοιο υποθετικό σενάριο, η καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων θα μπορούσε να επηρεαστεί μέσα σε λίγες ώρες.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι επίκειται γενικευμένη κατάρρευση των αμερικανικών υποδομών ή ότι υπάρχει συγκεκριμένη προειδοποίηση για ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Οι πρόσφατες δυσλειτουργίες, όμως, αναδεικνύουν την ανάγκη για αποτελεσματικά εφεδρικά συστήματα και καλύτερη προστασία των κρίσιμων υπηρεσιών.

Η κυβέρνηση Τραμπ αποκλείει το σενάριο συντονισμένης κυβερνοεπίθεσης

Μπροστά στα διαδοχικά περιστατικά, Αμερικανοί αξιωματούχοι επιχείρησαν να καθησυχάσουν την κοινή γνώμη. Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Μαρκγουέιν Μάλιν, δήλωσε ότι τα πρόσφατα τεχνολογικά προβλήματα σχεδόν βέβαια δεν αποτελούσαν κυβερνοεπιθέσεις, συνδέοντάς τα με τη γήρανση των υποδομών και τις δυσκολίες ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών.

Αντίστοιχα, αρμόδιοι αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών ανέφεραν στο Κογκρέσο ότι δεν είχαν εντοπίσει στοιχεία συντονισμένης κυβερνοεπίθεσης ή κοινής κακόβουλης δραστηριότητας πίσω από τα περιστατικά.

Η τοποθέτηση αυτή δεν αναιρεί τη σοβαρότητα των επιμέρους προβλημάτων, ούτε αποκλείει την ύπαρξη πραγματικών κυβερνοαπειλών εναντίον αμερικανικών οργανισμών.

Αντίθετα, αναδεικνύει μια δεύτερη πρόκληση: Ακόμη και χωρίς την παρέμβαση χάκερ, η δυσλειτουργία παλαιών ή πολύπλοκων πληροφοριακών συστημάτων μπορεί να προκαλέσει προβλήματα εθνικής κλίμακας.

Η επόμενη ημέρα στις ΗΠΑ και το μεγάλο ερώτημα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται μπροστά σε μια κρίσιμη συζήτηση για την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των ψηφιακών τους υποδομών. Από τις πιθανές παραβιάσεις του FBI μέχρι την πολυήμερη δυσλειτουργία της NSA, το παγκόσμιο πρόβλημα της Microsoft και την καθήλωση χιλιάδων αεροπλάνων, τα περιστατικά των τελευταίων ημερών δείχνουν πόσο ευάλωτη μπορεί να αποδειχθεί η καθημερινότητα όταν βασικά τεχνολογικά συστήματα σταματούν να λειτουργούν.

Για την κυβέρνηση Τραμπ, το ζητούμενο δεν είναι μόνο η διερεύνηση των κυβερνοεπιθέσεων, αλλά και η διασφάλιση ότι μια μελλοντική τεχνική κρίση δεν θα εξελιχθεί σε ευρύτερη παράλυση κρατικών και ιδιωτικών υπηρεσιών. Και για τους Αμερικανούς πολίτες, το ερώτημα που αναδύεται είναι πλέον σαφές: Αν μια βλάβη μπορεί να καθηλώσει αεροπλάνα σε ολόκληρη τη χώρα και μια άλλη να διακόψει τις επικοινωνίες μιας από τις ισχυρότερες υπηρεσίες πληροφοριών του κόσμου, πόσο προετοιμασμένες είναι οι ΗΠΑ για ένα πραγματικά γενικευμένο ψηφιακό blackout;

Πηγές: New York Times, CNNI, FOX News