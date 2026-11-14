Η αποκατάσταση πραγματοποιήθηκε σταδιακά, καθώς η Microsoft χρειάστηκε να προχωρήσει σε παρεμβάσεις στις δικτυακές υποδομές της, να ενισχύσει τη σταθερότητα των διακομιστών και να επαναφέρει την πρόσβαση των χρηστών χωρίς να προκαλέσει νέες δυσλειτουργίες.

Τέλος στην πολύωρη ψηφιακή αναστάτωση που προκάλεσε παγκοσμίως το μπλακ άουτ στις υπηρεσίες της Microsoft επιχειρεί να βάλει η εταιρεία, ανακοινώνοντας ότι έχει επιτευχθεί ευρεία αποκατάσταση της λειτουργίας των βασικών εφαρμογών της.

Τα προβλήματα είχαν ξεκινήσει την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου και συνεχίστηκαν για μεγάλο μέρος της Παρασκευής, προκαλώντας σοβαρές δυσκολίες σε επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και εκατομμύρια χρήστες που βασίζονται καθημερινά στις ψηφιακές πλατφόρμες της εταιρείας.

Στο επίκεντρο της διακοπής βρέθηκαν το Outlook, το Microsoft Teams και το Copilot, ενώ δυσλειτουργίες καταγράφηκαν και σε άλλες εφαρμογές του οικοσυστήματος Microsoft 365. Η έκταση του προβλήματος ήταν τέτοια ώστε αναφορές για διακοπές λειτουργίας καταγράφηκαν σε 74 χώρες και περιοχές του κόσμου.

Πώς αποκαταστάθηκαν οι υπηρεσίες της Microsoft

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι παρατηρείται πλέον ευρεία ανάκαμψη και σταθεροποίηση των υπηρεσιών της, εκφράζοντας παράλληλα τη συγγνώμη της προς τους πελάτες και τους συνεργάτες της για την αναστάτωση που προκλήθηκε.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Microsoft, το πρόβλημα συνδέθηκε με προηγούμενη αναβάθμιση της χωρητικότητας του δικτύου, η οποία σε συνδυασμό με μεταγενέστερη αλλαγή στις ρυθμίσεις του δικτύου προκάλεσε απρόβλεπτη δυσλειτουργία.

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Η εταιρεία ανέφερε ότι έχει αντιμετωπίσει την υποκείμενη αιτία του προβλήματος και συνεχίζει τις εργασίες για την πλήρη επαναφορά όλων των υπηρεσιών και των περιοχών που επηρεάστηκαν.

Η διαδικασία επαναφοράς έγινε σε διαδοχικά στάδια, με ελέγχους σταθερότητας σε κάθε φάση. Η επιλογή αυτή καθυστέρησε την πλήρη αποκατάσταση, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθεί μια νέα κατάρρευση των συστημάτων εξαιτίας της μαζικής επιστροφής των χρηστών.

74 χώρες επηρεάστηκαν – Χιλιάδες αναφορές για προβλήματα

Η έκταση της βλάβης ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς τα προβλήματα εξαπλώθηκαν σε δεκάδες χώρες μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η πλατφόρμα Downdetector, η οποία καταγράφει αναφορές χρηστών για δυσλειτουργίες ψηφιακών υπηρεσιών, δέχθηκε δεκάδες χιλιάδες καταγγελίες για προβλήματα στο Outlook. Στην κορύφωση της διακοπής, οι αναφορές στις ΗΠΑ έφτασαν σχεδόν τις 130.000, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν συνολικά σε 74 χώρες και περιοχές.

Το πλήγμα δεν περιορίστηκε στους απλούς χρήστες. Επιχειρήσεις, δημόσιοι οργανισμοί, εκπαιδευτικά ιδρύματα, νοσοκομεία και υπηρεσίες του κρατικού μηχανισμού βρέθηκαν αντιμέτωποι με δυσκολίες στην επικοινωνία και στη διαχείριση των καθημερινών εργασιών τους.

Ενδεικτικό της σοβαρότητας της κατάστασης ήταν ότι προβλήματα αναφέρθηκαν ακόμη και σε υπηρεσίες υγείας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις δημόσιοι οργανισμοί αναγκάστηκαν να επιστρέψουν προσωρινά σε εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας, όπως τα τηλεφωνήματα.

Η διακοπή ανέδειξε για ακόμη μία φορά πόσο μεγάλη είναι η εξάρτηση της καθημερινής λειτουργίας επιχειρήσεων και οργανισμών από τις ψηφιακές υποδομές ενός περιορισμένου αριθμού τεχνολογικών εταιρειών.

Ποια προγράμματα αντιμετώπισαν προβλήματα

Οι δυσλειτουργίες επηρέασαν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και υπηρεσιών της Microsoft, με διαφορετικό βαθμό επιπτώσεων ανάλογα με την πλατφόρμα.

Ειδικότερα:

Outlook: Οι χρήστες αντιμετώπισαν προβλήματα στην πρόσβαση στα εισερχόμενα μηνύματα, στην αποστολή και λήψη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Microsoft Teams: Καταγράφηκαν δυσλειτουργίες στη σύνδεση, στα ημερολόγια και στον προγραμματισμό συναντήσεων.

Copilot: Η υπηρεσία τεχνητής νοημοσύνης παρουσίασε προβλήματα πρόσβασης και λειτουργίας.

Exchange Online: Επηρεάστηκε η υποδομή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που υποστηρίζει μεγάλο μέρος των υπηρεσιών της Microsoft.

SharePoint και OneDrive: Αναφέρθηκαν προβλήματα σε ορισμένες λειτουργίες που συνδέονται με τις διαδικτυακές υπηρεσίες της εταιρείας.

Η Microsoft αποκλείει κυβερνοεπίθεση

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του παγκόσμιου μπλακ άουτ ήταν εάν η κατάρρευση των υπηρεσιών οφειλόταν σε κυβερνοεπίθεση.

Η Microsoft ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις κακόβουλης δραστηριότητας ή επίθεσης στα συστήματά της. Αντίστοιχα, αξιωματούχοι από την Αυστραλία ανέφεραν ότι η εταιρεία δεν θεωρεί πως το περιστατικό συνδέεται με κυβερνοεπίθεση.

Σύμφωνα με την εξήγηση που δόθηκε, η δυσλειτουργία προκλήθηκε από τεχνικό ζήτημα που εμφανίστηκε μετά από αλλαγές στις δικτυακές υποδομές και συνδέθηκε με προηγούμενη αναβάθμιση της χωρητικότητάς τους.

Η εταιρεία δεσμεύτηκε, παράλληλα, να δημοσιοποιήσει αναλυτική έκθεση μετά την ολοκλήρωση της εσωτερικής διερεύνησης του περιστατικού, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως τα αίτια και οι συνθήκες που οδήγησαν στην εκτεταμένη διακοπή.

Η εξάρτηση από τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες στο προσκήνιο

Το παγκόσμιο μπλακ άουτ της Microsoft επανέφερε με έντονο τρόπο τη συζήτηση για την εξάρτηση της σύγχρονης οικονομίας και των δημόσιων υπηρεσιών από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας.

Μια βλάβη σε κρίσιμες υποδομές ενός παρόχου μπορεί να επηρεάσει ταυτόχρονα διαφορετικούς τομείς, από την ηλεκτρονική αλληλογραφία και τις επαγγελματικές συναντήσεις μέχρι την εξυπηρέτηση πολιτών και τη λειτουργία επιχειρήσεων.

Παρότι οι υπηρεσίες της Microsoft έχουν πλέον επανέλθει σε μεγάλο βαθμό, η εταιρεία καλείται να αποκαταστήσει πλήρως την εμπιστοσύνη των χρηστών και να εξηγήσει πώς μια τεχνική αλλαγή στο δίκτυό της οδήγησε σε μια τόσο εκτεταμένη διεθνή διακοπή.