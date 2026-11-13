Πλησιάζει η ημερομηνία πληρωμής για τις συντάξεις Δεκεμβρίου.

Γνωστές έγιναν οι ημερομηνίες πληρωμής για τις συντάξεις Δεκεμβρίου από τον ΕΦΚΑ. Η πληρωμή θα γίνει σε δύο δόσεις αρχής γενομένης από πρώην ελεύθερους επαγγελματίες και άλλους και θα ολοκληρωθούν με τις συντάξεις Δημοσίου.

Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

• Την Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

• Την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Συνεπώς η πρώτη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί από το απόγευμα της Τρίτης 24η Νοεμβρίου και η δεύτερη πληρωμή θα γίνει το απόγευμα της Πέμπτης 26ης Νοεμβρίου.