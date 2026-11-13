Μαθητές και εκπαιδευτικοί συσπειρώνονται για νέο μαζικό συλλαλητήριο για τα ζητήματα της Παιδείας - Τι θα γίνει με τα μαθήματα στα σχολεία στις 25 Νοεμβρίου.

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι μαθητές σε όλη τη χώρα την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου συμμετέχοντας στο πανελλαδικό απεργιακό συλλαλητήριο, μαζί με εργαζόμενους, φοιτητές και εκπαιδευτικούς. Την κινητοποίηση ανακοίνωσε η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας, απευθύνοντας κάλεσμα στους μαθητές όλων των σχολείων να οργανώσουν συνελεύσεις, να πάρουν αποφάσεις συμμετοχής και να συντονίσουν τις δράσεις τους. Το μαθητικό ραντεβού έχει οριστεί για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, στις 10:30 το πρωί, στα Προπύλαια.

Με σύνθημα «Τετάρτη 25 Νοεμβρίου κλειστά σχολεία! Οι μαθητές στο δρόμο μαζί με το λαό» δείχνουν το δρόμο των κινητοποιήσεων για να αναδείξουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στα σχολεία, και για να εκφράσουν την αντίδρασή τους στις προωθούμενες εκπαιδευτικές αλλαγές.

«25 Νοεμβρίου οι μαθητές βουλιάζουμε τους δρόμους»

Στο μήνυμά τους σημειώνουν « Ακυρώσαμε συγχωνεύσεις, προστατεύσαμε τις ζωές μας στην Γκράβα, ταράξαμε τα νερά με το μεγάλο μαθητικό συλλαλητήριο 21 Οκτώβρη και άκουσε όλη η χώρα τα αιτήματά μας, γίναμε μέρος της μεγαλύτερης διεθνούς απεργίας ενάντια στον πόλεμο στις 30 Οκτώβρη, διεκδικήσαμε ξανά δημόσια και δωρεάν Παιδεία 5 Νοέμβρη, τα βάζουμε με τους φασίστες και το σχέδιό τους οι μαθητές να μη βγάζουν άχνα! Τώρα συνεχίζουμε για να βουλιάξει όλη η χώρα στην πανελλαδική πανεργατική απεργία 25/11, ακόμη πιο δυναμικά μαζί με όλο το λαό. Κλείνουμε τα σχολεία μας μαζί με τους εργαζόμενους που κλείνουν χώρους εργασίας, επιχειρήσεις, κάνουμε παντού χαμό, βγαίνουμε στους δρόμους.

Γιατί θέλουμε απαντήσεις στα αιτήματά μας. Απαιτούμε χρηματοδότηση των σχολείων μας, θέλουμε σύγχρονα κτίρια και υποδομές, ελέγχους για την ασφάλεια των σχολικών κτιρίων. Κάθε βδομάδα ένα σχολείο πλημμυρίζει και ένα ταβάνι καταρρέει! Τι περιμένουν πια; Να μας πλακώσουν εμάς τα σχολεία για να εξοικονομούν λεφτά να δίνουν εκατομμύρια σε πολέμους και εξοπλισμούς του ΝΑΤΟ δώρα και φοροαπαλλαγές σε επιχειρηματίες, σε Pizza Fan και χωριάτικα; Δε θα ανεχτούμε να χτίζουν τα κέρδη τους πάνω στα ερείπια των σχολείων μας!

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«Οι μαθητές δεν θα σκύψουμε το κεφάλι»

Γιατί θέλουμε να πάρει τώρα μέτρα η κυβέρνηση ενάντια στην ακρίβεια! Αντί να χαρίζει φόρους σε εφοπλιστές, τζάμπα πετρέλαιο σε βιομηχάνους, να πάρει μέτρα για εμάς και τις οικογένειές μας! Να μειώσει τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και τα κυλικεία, να πάρει μέτρα για να μη μείνουν τα σχολεία μας και τα σπίτια μας χωρίς θέρμανση! Γιατί αμέσως μετά θέλουν να παρουσιάσουν το εφιαλτικό Εθνικό Απολυτήριο δηλαδή τις Τριπλές Πανελλαδικές! Ανοίγουν πόλεμο με όλους τους μαθητές! Δε θέλουμε ζωή σκλαβιά, μια ζωή φροντιστήρια για να δίνουμε Πανελλαδικές εξετάσεις σε Α, Β και Γ ΓΕΛ για να πάρουμε ένα απολυτήριο. Δε θα πουλήσουμε τα όνειρα μας για τη ζωή στα φροντιστήρια!

Οι μαθητές στέλνουμε το δικό μας μήνυμα: δε θα γίνουμε η γενιά που σκύβει το κεφάλι στις απαιτήσεις των κυβερνήσεων, ΕΕ, ΝΑΤΟ, των λίγων που κερδίζουν από τις θυσίες μας Γιατί με τους εργαζόμενους και τους φοιτητές, με τους εκπαιδευτικούς που αγωνίζονται και απεργούν η φωνή μας δυναμώνει, ακούγεται σε όλη τη χώρα»

Στην ανακοίνωσή της, η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας καλεί τους μαθητές να συμμετάσχουν μαζικά στις κινητοποιήσεις, τονίζοντας την ανάγκη συντονισμού με τους εργαζόμενους, τους φοιτητές και τους εκπαιδευτικούς. Κεντρικό μήνυμα της κινητοποίησης είναι η διεκδίκηση ενός δημόσιου σχολείου με ασφαλείς υποδομές, επαρκές προσωπικό και ουσιαστική στήριξη των μαθητών.

Απεργιακή κινητοποίηση και για τους εκπαιδευτικούς: Τι θα γίνει με τα μαθήματα στα σχολεία στις 25/11

Πέραν των μαθητών, μαζική συμμετοχή στην πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 25/11 έχουν προαναγγείλει και οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας. Όπως σημειώνουν «Η κατάσταση στα σχολεία και στη ζωή μας δεν πάει άλλο! Φτάνουμε στον Δεκέμβρη και χιλιάδες κενά εξακολουθούν να υπάρχουν, ιδιαίτερα στην Ειδική Αγωγή και σε μαθήματα ειδικοτήτων. Οι εκπαιδευτικοί μετακινούνται από σχολείο σε σχολείο και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών υπονομεύονται. Οι συγχωνεύσεις και οι συμπτύξεις τμημάτων δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες. Σε τάξεις με 25, 26 και 27+ μαθητές, με παιδιά που χρειάζονται πρόσθετη παιδαγωγική υποστήριξη, η εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται ολοένα δυσκολότερη.

Η χρόνια υποχρηματοδότηση οδηγεί τα σχολεία σε οικονομική ασφυξία, που επιδεινώθηκε μετά την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών. Γονείς και εκπαιδευτικοί καλούνται να καλύπτουν ακόμα και βασικές λειτουργικές ανάγκες. Τα ασυντήρητα και ακατάλληλα σχολικά κτίρια εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους. Τα καθημερινά περιστατικά σε όλη την Ελλάδα επιβεβαιώνουν την ανάγκη για άμεσους ελέγχους και ουσιαστικά έργα συντήρησης. Οι μισθοί μας εξανεμίζονται από την ακρίβεια, τα ενοίκια, την ενέργεια και τις μετακινήσεις. Οι νεοδιόριστοι και οι αναπληρωτές αδυνατούν να εξασφαλίσουν ακόμα και αξιοπρεπή στέγη. Οι εκπαιδευτικοί συνεχίζουμε να μετράμε τεράστιες μισθολογικές απώλειες από την κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού, το κλεμμένο Μισθολογικό Κλιμάκιο (Μ.Κ.) της διετίας 2016–2017 και τις αλλεπάλληλες περικοπές, που καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν έχει αναπληρώσει. Συνεχίζεται η εργασιακή εξουθένωση, η στοχοποίηση των εκπαιδευτικών, οι πειθαρχικές διώξεις για τη συμμετοχή σε συλλογικές αποφάσεις των σωματείων και στην απεργία – αποχή από την αξιολόγηση.»

Δάσκαλοι, νηπιαγωγοί και καθηγητές απεργούν και διεκδικούν αυξήσεις 20% στους μισθούς, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και της μισθολογικής εξέλιξης της διετίας 2016–2017 και αφορολόγητο 12.000 ευρώ, συν 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και των ειδικών φόρων στα καύσιμα. Επίδομα στέγασης, αξιοποίηση κατοικιών και ξενοδοχείων, δωρεάν μετακινήσεις για τους εκπαιδευτικούς. Άμεση κάλυψη όλων των κενών με μαζικούς μόνιμους διορισμούς. Μονιμοποίηση των αναπληρωτών. Λιγότεροι μαθητές ανά τάξη, κατάργηση των συμπτύξεων, ουσιαστική στήριξη της Ειδικής Αγωγής.

Η απεργία αναμένεται να επηρεάσει και τη λειτουργία των σχολείων τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς θα υπάρξει ευρεία συμμετοχή των εκπαιδευτικών. Παρ’ όλα αυτά, τα σχολεία δεν θα παραμείνουν κλειστά, καθώς οι μαθητές καλούνται να προσέλθουν κανονικά στις σχολικές μονάδες. Η διεξαγωγή των μαθημάτων θα εξαρτηθεί από το ποιοι και πόσοι εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν στην απεργία, γεγονός που σημαίνει ότι ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Ειδικότερα, σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά, είναι σύνηθες οι εκπαιδευτικοί να ενημερώνουν τους γονείς για την πρόθεσή τους να απεργήσουν, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί υποχρέωση. Είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν κανονικά τα πρωινά μαθήματα, αλλά να μη λειτουργήσει το ολοήμερο πρόγραμμα, αν ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός συμμετέχει στην απεργία. Αντίστοιχα, σε Γυμνάσια και Λύκεια, οι μαθητές καλούνται να παραστούν κανονικά, όμως στις ώρες που οι καθηγητές απεργούν θα υπάρχουν κενά, τα οποία, αν είναι συνεχόμενα, μπορεί να οδηγήσουν σε πρόωρη αποχώρηση από το σχολείο.