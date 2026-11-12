Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης στο σύστημα ανίχνευσης αερίων στο 1ο ΕΠΑΛ Κορυδαλλου όμως θα παραμείνει κλειστό και αύριο με τα μαθήματα να γίνονται με τηλεκπαιδεύση.

Με απόφαση του Δήμου κλειστό θα παραμείνει και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου το 1ο ΕΠΑΛ Κορυδαλλού με τα μαθήματα να συνεχίζονται με τηλεκπαίδευση μετά το περιστατικό ενεργοποίησης του συστήματος ανίχνευσης αερίου και την έντονη οσμή προπανίου που έγινε αντιληπτή στους χώρους του εργαστηρίου αργυροχρυσοχοίας. Αμέσως τέθηκαν σε εφαρμογή τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας, με τον Δήμο να αποφασίζει αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας του σχολείου καθώς τα σημερινά μαθήματα έγιναν μέσω τηλεκπαίδευσης.

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Σύμφωνα με τους ειδικούς, η ύπαρξη του ανιχνευτή λειτούργησε αποτρεπτικά. Μόλις ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός. έκλεισαν οι φιάλες και πραγματοποιήθηκε αποσυμπίεση του δικτύου. Λίγο αργότερα απομακρύνθηκαν και οι υπόλοιποι μαθητές. Σήμερα το πρωί εξειδικευμένο συνεργείο βρέθηκε στο σχολείο για να ελέγξει τους αισθητήρες του ανιχνευτή του εργαστηρίου και να πραγματοποιήσει αυτοψία στο χώρο.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης – Ακολουθούν οι δοκιμές

Με νεότερη ανακοίνωσή του, ο Δήμος Κορυδαλλού γνωστοποίησε ότι ολοκληρώθηκαν πλήρως ο έλεγχος και οι εργασίες αποκατάστασης στο σύστημα ανίχνευσης αερίων του 1ου ΕΠΑΛ. Ωστόσο, παρά την ολοκλήρωση των εργασιών, η επιστροφή των μαθητών στις σχολικές αίθουσες δεν θα πραγματοποιηθεί άμεσα. Όπως διευκρινίζεται, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου θα διεξαχθούν οι απαιτούμενες δοκιμές στο σχολικό συγκρότημα, με τη συνεργασία πιστοποιημένου φορέα, των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και παρουσία της Διεύθυνσης του σχολείου.

Στόχος των ελέγχων είναι να διαπιστωθεί στην πράξη ότι το σύστημα ανίχνευσης αερίων λειτουργεί κανονικά και ότι οι εγκαταστάσεις πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος αποφάσισε να συνεχιστεί η τηλεκπαίδευση και την Παρασκευή, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι δοκιμές και να υπάρξει σαφής εικόνα για την κατάσταση των εγκαταστάσεων.

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Πότε θα επιστρέψουν οι μαθητές στις αίθουσες

Το βασικό ζητούμενο πλέον είναι η ασφαλής επαναλειτουργία του 1ου ΕΠΑΛ Κορυδαλλού. Παρότι οι εργασίες αποκατάστασης έχουν ολοκληρωθεί, οι αρμόδιοι θέλουν να προηγηθούν οι τελικές δοκιμές, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι το σύστημα ανίχνευσης και οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις λειτουργούν όπως προβλέπεται.

Έτσι, οι μαθητές θα συνεχίσουν τα μαθήματά τους εξ αποστάσεως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, ενώ η επιστροφή στη διά ζώσης διδασκαλία θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα των δοκιμών και την επίσημη επιβεβαίωση ότι ο σχολικός χώρος είναι ασφαλής. Προτεραιότητα, όπως επισημαίνει και ο Δήμος Κορυδαλλού, παραμένει η προστασία μαθητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων, ώστε η επαναλειτουργία της σχολικής μονάδας να γίνει χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

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