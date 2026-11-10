Ο φετινός εορτασμός του πολιούχου Αγίου Μηνά δεν θα συνοδευτεί με κλειστά σχολεία στην Σαλαμίνα γεγονός που έχει πυροδοτήσει αντιδράσεις.

Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου τα σχολεία όλων των βαθμίδων στη Σαλαμίνα παρά το γεγονός ότι εορτάζει ο πολιούχος του νησιού Άγιος Μηνάς. Η απόφαση για ανοιχτά και όχι κλειστά σχολεία λόγω της αργίας προκύπτει από το γεγονός ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ακύρωσε για τυπικούς λόγους την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας για τον ορισμό του Αγίου Μηνά ως Πολιούχου.

Το φιάσκο που αναίρεσε την πρόθεση για κλειστά σχολεία ανήμερα του Αγίου Μηνά

Όπως καταγγέλλει η ιστοσελίδα salaminapulse «τα παιδιά της Σαλαμίνας θα πάνε κανονικά σχολείο την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου. Για όσους μεγάλωσαν στο νησί, αυτό ακούγεται παράξενο. Από τα χρόνια του '50, η μέρα του Αγίου Μηνά ήταν στην πράξη αργία για τις σχολικές μονάδες, μια συνήθεια που κανείς δεν αμφισβητούσε. Φέτος, όμως, η συνήθεια σταματά, και ο λόγος δεν είναι κάποια απόφαση του κράτους να την καταργήσει. Είναι μια διοικητική αβλεψία.

Η Δημοτική Αρχή του Γιώργου Παναγόπουλου είχε αποφασίσει να κατοχυρώσει θεσμικά τον Άγιο Μηνά ως Πολιούχο και την ημέρα της εορτής του ως τοπική αργία. Το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε, αλλά η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ακύρωσε την απόφαση, επειδή δεν τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά ενημέρωσε εγγράφως τους διευθυντές των σχολείων του νησιού. Το Π.Δ. 79/2017, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4521/2018, προβλέπει μεν ότι νηπιαγωγεία και δημοτικά κλείνουν τη μέρα του Πολιούχου, όμως ο Ν. 3724/2004 (άρθρο 35) απαιτεί για αυτό Προεδρικό Διάταγμα.

Τέτοιο διάταγμα για τη Σαλαμίνα δεν έχει εκδοθεί ποτέ. Συνεπώς, τα σχολεία λειτουργούν. Ο Δήμος, με ανακοίνωση της 6ης Νοεμβρίου, παραδέχθηκε το λάθος. Το χαρακτήρισε τυπικό, το απέδωσε στον φόρτο των υπηρεσιών και σημείωσε ότι «είναι ανθρώπινο» να ξεφύγει κάτι. Δεσμεύθηκε επίσης ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει από την αρχή, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αποκεντρωμένης. Η εξήγηση όμως δεν πείθει. Δεν πρόκειται για μια δευτερεύουσα υπόθεση ρουτίνας, αλλά για μια πρωτοβουλία που η ίδια η Δημοτική Αρχή προέβαλε ως σημαντική για την ταυτότητα του νησιού. Όταν μια τέτοια απόφαση καταρρέει στον πρώτο νομικό έλεγχο, το πρόβλημα δεν είναι ο φόρτος εργασίας. Είναι η έλλειψη προετοιμασίας. Και το αποτέλεσμα είναι ότι μια παράδοση εβδομήντα χρόνων σπάει όχι από πρόθεση κανενός, αλλά από προχειρότητα.»

Η θέση του Δήμου Σαλαμίνας

Από πλευράς Δήμου σημειώνεται ότι «ενημερώνουμε τους δημότες ότι, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, ακύρωσε για τυπικούς λόγους την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορούσε τον ορισμό του Αγίου Μηνά, ως Πολιούχου της πόλεως Σαλαμίνας. Οι λόγοι έχουν να κάνουν με την τυπική διαδικασία που ακολουθείται στην περίπτωση αυτή. Ασφαλώς θα ακολουθηθούν οι υποδείξεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και η διαδικασία θα προχωρήσει κανονικά. Είναι ανθρώπινο, οι υπηρεσίες του Δήμου μας με τον τόσο φόρτο εργασίας, να τύχει να τους διαφύγει κάτι κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Δεν είναι λόγος αυτός να δημιουργείται αντιπαράθεση για ένα θέμα που θα έπρεπε να ενώνει και να χαροποιεί όλους μας στο νησί μας. Κάποιοι ενοχλήθηκαν που αυτή η δημοτική αρχή προχώρησε στον ορισμό Πολιούχου Αγίου για την Σαλαμίνα. Το κατανοούμε. Δεν είναι όμως όλα πολιτική και αντιπολίτευση. Ευχόμαστε να το κατανοήσουν τόσο εκείνοι που είναι καιρό τώρα γνωστοί για την τοξικότητα τους όσο και κάποιοι που εμφανίστηκαν εντελώς ξαφνικά, όταν διαπίστωσαν ότι η δημοτική αυτή αρχή δεν κάνει χάρες σε εργολάβους και εταιρείες με τους οποίους αυτοί συνεργάζονται.»