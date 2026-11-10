Ο σερ David Attenborough γίνεται σύμβολο της αποτροπής της καταστροφικής αλιείας.

Έναν βράχο που απεικονίζει το πρόσωπο του σπουδαιότερου εν ζωή φυσιοδίφη στον κόσμο, του σερ David Attenborough, αποκάλυψε η Greenpeace.

Ο σερ David Attenborough γίνεται σύμβολο της αποτροπής της καταστροφικής αλιείας. «Αν σώσουμε τη θάλασσα, θα σώσουμε τον κόσμο μας» γράφει στον ογκώδη βράχο. Η βρετανική Greenpeace αποκάλυψε την τεράστια προτομή στο περιβαλλοντικό πλοίο «Arctic Sunrise» στον ποταμό του Τάμεση.

Τα μέλη της Greenpeace σκοπεύουν να τοποθετήσουν το επονομαζόμενο «Attenboulder» μέσα στον ωκεανό ως μέρος της δημιουργίας φράγματος από ογκόλιθους για την αναχαίτιση της καταστροφικής αλιείας με τράτα βυθού στο νότιο τμήμα της Βόρειας Θάλασσας, ανοιχτά των ανατολικών ακτών της Αγγλίας.

Την περασμένη εβδομάδα η περιβαλλοντική ομάδα ανακοίνωσε ότι είχαν ήδη τοποθετήσει εννέα ογκόλιθους στο ίδιο σημείο, που δημιουργήθηκε για την προστασία των φεγγαρόδελφινων, ωστόσο παραμένει η Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή της Βρετανίας που υφίσταται τη μεγαλύτερη αλιευτική δραστηριότητα με τράτες βυθού.

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Ο Οργανισμός Θαλάσσιας Διαχείρισης ενημέρωσε την βρετανική Greenpeace ότι θα κινηθούν νομικά αν δεν σταματήσουν την τοποθέτηση ογκόλιθων.

Η αποκάλυψη του ογκόλιθου του σερ David Attenborough ακολούθησε καθώς εκατομμύρια άνθρωποι συντονίστηκαν με το Blue Planet III, που έφερε την προστασία των ωκεανών ξανά στο προσκήνιο.

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Η Greenpeace κατηγορεί την κυβέρνηση της Βρετανίας ότι σπαταλά την ευκαιρία να προστατευτούν επαρκώς τα ύδατα και η άγρια ​​ζωή του τη δεκαετία που μεσολάβησε από την προβολή του προηγούμενου κύκλου της σειράς «Blue Planet», γεγονός που προκάλεσε έντονες δημόσιες αντιδράσεις σχετικά με την κατάσταση των ωκεανών.

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