Ένας εκ των παλαίμαχων ποδοσφαιριστών, που εμπλέκεται ως κατηγορούμενος στο κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, υπήρξε μέλος της αποστολής της Εθνικής ομάδας στο Euro2004.

Γνωστοί ποδοσφαιριστές και μπασκετμπολίστας περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τα κυκλώματα φοροδιαφυγής στον χώρο των νυχτερινών κέντρων και της εστίασης στη Θεσσαλονίκη.

Μεταξύ των 1.283 κατηγορουμένων περιλαμβάνεται παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, μέλος της αποστολής της Εθνικής ομάδας στο Euro2004 και δύο ακόμα πρώην ποδοσφαιριστές που υπήρξαν και συμπαίκτες σε ομάδα της Βόρειας Ελλάδας. Παράλληλα, μεταξύ των «αχυρανθρώπων» περιλαμβάνεται διάσημος πρώην μπασκετμπολίστας και η μητέρα του.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με την έρευνα στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών βρίσκονται συνολικά 917 εταιρείες, ενώ η ζημία για το Δημόσιο υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 200 εκατ. ευρώ. Στο διαβιβαστικό αναφέρονται μεταξύ άλλων κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, απάτη, εισφοροδιαφυγή, φοροδιαφυγή, μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Διευκρινίζεται ωστόσο, πως είναι σε εξέλιξη ο τρόπος και το μέγεθος της εμπλοκής του καθενός από τους κατηγορούμενους και πως η αναφορά στα ονόματά τους δεν σημαίνει ότι οι όλες κατηγορίες που προαναφέρθηκαν τους αποδίδονται προσωπικά, ούτε ότι προδικάζει την ποινική τους ευθύνη.

Ένας εκ των συνεργατών του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή μέλος της εθνικής στο Euro2004, κατηγορείται ως αρχηγικό μέλος του δεύτερου κυκλώματος. Εναντίον του υπάρχει και μηνυτήρια αναφορά για ασφαλιστικές εισφορές άνω των 42.000 ευρώ, ενώ για τον αδελφό του περιλαμβάνονται τρεις μηνυτήριες αναφορές άνω των 100.000 ευρώ.

Για τον δεύτερο παλαίμαχο διεθνή ποδοσφαιριστή, που περιλαμβάνεται στη δικογραφία δεν προκύπτει ποιος ήταν ο ρόλος του στα κυκλώματα. Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνεται και τρίτος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής μεγάλης ομάδας της Βόρειας Ελλάδας, που έχει υπάρξει συμπαίκτης του προηγούμενου. Επίσης, στους κατηγορούμενους περιλαμβάνεται και ένας ακόμα πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής που αγωνιζόταν στη θέση του αριστερού μπακ.

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Σε ό,τι αφορά στον διάσημο πρώην μπασκετμπολίστα, κατηγορούμενη εμφανίζεται στο η δικογραφία και η μητέρα του χωρίς να εντοπίζεται ωστόσο ο ακριβής ρόλος κανενός από τους δύο.

Αναζητούνται δύο επιχειρηματίες

Οι έρευνες για τον εντοπισμό δύο επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στη νυχτερινή διασκέδαση και την εστίαση, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Αχυράνθρωποι» της ΑΑΔΕ στη Θεσσαλονίκη συνεχίζονται καθώς φέρεται να έχουν διαφύγει στο εξωτερικό.

Παράλληλα, ο διοικητής της Αρχής, Γιώργος Πιτσιλής, προσέφυγε στη Δικαιοσύνη για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με την επιχείρηση, ενώ αυτή βρισκόταν σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τα δύο πρόσωπα εξακολουθούν να αναζητούνται από τις Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) και την Ελληνική Αστυνομία, καθώς ερευνάται η ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε υπόθεση μη καταβολής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

Το τελικό στάδιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από το βράδυ της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου, υπό τον συντονισμό των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών.

Ωστόσο, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, ενώ οι έρευνες βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη, συγκεκριμένη ιστοσελίδα δημοσίευσε δύο διαδοχικά ρεπορτάζ με πληροφορίες για την επιχείρηση. Σε αυτά περιλαμβάνονταν τα αρχικά των ονομάτων των αναζητούμενων επιχειρηματιών, αλλά και τα ονοματεπώνυμα στελεχών της ΑΑΔΕ που είχαν μεταβεί στη Θεσσαλονίκη για τον επιχειρησιακό συντονισμό των ερευνών, των προσαγωγών και των συλλήψεων.

Κατά την ΑΑΔΕ, η δημοσιοποίηση των συγκεκριμένων στοιχείων ενδέχεται να επηρέασε την ομαλή διεξαγωγή της επιχείρησης, δημιουργώντας παράλληλα κινδύνους για την ασφάλεια των εμπλεκόμενων στελεχών.

Μετά τα δημοσιεύματα, ο Γιώργος Πιτσιλής επικοινώνησε με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ζητώντας τη συνδρομή της Αστυνομίας για τον εντοπισμό των δύο προσώπων.

Παράλληλα, ενημέρωσε τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ζητώντας να διερευνηθεί η ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου, της παραβίασης του απορρήτου της ποινικής προδικασίας και της υπόθαλψης εγκληματία.

Σε δήλωσή του, ο διοικητής της ΑΑΔΕ υπογράμμισε ότι στα σχεδόν έντεκα χρόνια της θητείας του δεν έχει προσφύγει ποτέ στη Δικαιοσύνη εναντίον δημοσιογράφου ή μέσου ενημέρωσης για επικριτικά δημοσιεύματα.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν αφορά την άσκηση κριτικής, αλλά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών που συνδέονται με ενεργή έρευνα, θέτοντας ενδεχομένως σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητά της και την ασφάλεια των ελεγκτών.

«Η διερεύνηση τέτοιων περιστατικών δεν αποτελεί επιλογή διοίκησης. Αποτελεί θεσμική υποχρέωση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Γιώργος Πιτσιλής κατέληξε επισημαίνοντας ότι η αντιμετώπιση της μεγάλης φοροδιαφυγής και του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος αποτελεί υπόθεση του κράτους δικαίου, το οποίο οφείλει να προστατεύει τους θεσμούς και να εφαρμόζει τον νόμο.