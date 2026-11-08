Από την έρευνα προέκυψε ότι το δίκτυο είχε αναπτύξει δραστηριότητα σε περισσότερα από 700 σημεία, κυρίως στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης.

Ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής που έχουν αποκαλυφθεί το τελευταίο διάστημα βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας, με τους 16 κατηγορουμένους να αναμένεται να περάσουν από το γραφείο του ανακριτή την Τρίτη, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τη φερόμενη συμμετοχή τους σε ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών-«φαντασμάτων». Η υπόθεση αφορά οφειλές που ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ προς το Δημόσιο και τον e-ΕΦΚΑ, ενώ αποκαλύπτει έναν σύνθετο μηχανισμό που φέρεται να λειτουργούσε επί χρόνια, αξιοποιώντας εικονικούς διαχειριστές και διαδοχικές αλλαγές εταιρικών σχημάτων.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα της ειδικής ομάδας ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με τη συμμετοχή περίπου 60 ελεγκτών και επτά εισαγγελικών λειτουργών. Από την έρευνα προέκυψε ότι το δίκτυο είχε αναπτύξει δραστηριότητα σε περισσότερα από 700 σημεία, κυρίως στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης, με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις φέρονται να είχαν χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δραστηριότητας, ενώ συνολικά εντοπίστηκαν περίπου 4.200 ΑΦΜ, 1.300 πρόσωπα που εμφανίζονταν ως εικονικοί διαχειριστές και περίπου 700 πρόσωπα που φέρονται να ασκούσαν τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων.

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Πού κατευθύνονται τα 203 εκατ. ευρώ

Το οικονομικό αποτύπωμα του κυκλώματος είναι ιδιαίτερα μεγάλο, καθώς οι οφειλές που φέρεται να δημιουργήθηκαν κατά την τελευταία τριετία υπερβαίνουν τα 203 εκατομμύρια ευρώ.

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Από το συνολικό ποσό, περίπου 68 εκατομμύρια ευρώ αφορούν φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ που δεν αποδόθηκαν στο Δημόσιο, ενώ τα υπόλοιπα 135 εκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν σε ασφαλιστικές εισφορές προς τον e-ΕΦΚΑ.

Η υπόθεση, επομένως, δεν περιορίζεται αποκλειστικά στη φορολογική παραβατικότητα, αλλά αγγίζει και το ασφαλιστικό σύστημα, καθώς οι οφειλές αφορούν εισφορές που συνδέονται με τη χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης.

Πώς λειτουργούσε το δίκτυο των εταιρειών-«φαντασμάτων»

Σύμφωνα με την έρευνα, βασικό χαρακτηριστικό της φερόμενης δράσης του κυκλώματος ήταν η συνεχής εναλλαγή εταιρειών, ΑΦΜ και προσώπων που εμφανίζονταν στα επίσημα έγγραφα ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές.

Πίσω από τις επιχειρήσεις που λειτουργούσαν κανονικά, με πελατεία, εργαζομένους και εμπορική δραστηριότητα, φέρονται να βρίσκονταν επιχειρηματίες οι οποίοι διατηρούσαν τον πραγματικό έλεγχο, χωρίς να εμφανίζονται επισήμως.

Όταν οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις συσσωρεύονταν, οι εταιρείες εγκαταλείπονταν και στη θέση τους εμφανίζονταν νέα επιχειρηματικά σχήματα, με διαφορετικά στοιχεία και διαχειριστές. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τις αρχές, η δραστηριότητα μπορούσε να συνεχίζεται, ενώ οι προηγούμενες εταιρείες άφηναν πίσω τους μεγάλα ανεξόφλητα χρέη.

Στο στόχαστρο ακόμη και ασθενείς έξω από νοσοκομεία

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να εξασφαλίζονταν τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές των εταιρειών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μέλη του κυκλώματος προσέγγιζαν ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας και βαριά νοσήματα έξω από νοσοκομεία, μεταξύ των οποίων το Θεαγένειο στη Θεσσαλονίκη και ο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα.

Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι φέρονται να πείθονταν, έναντι μικρής χρηματικής αμοιβής, να αναλάβουν τυπικά τη θέση του διαχειριστή ή του μοναδικού εταίρου σε εταιρείες, χωρίς να έχουν ουσιαστική γνώση ή συμμετοχή στη λειτουργία τους.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι πραγματικοί επιχειρηματίες παρέμεναν στο παρασκήνιο, ενώ οι ευθύνες για τις εταιρικές και οικονομικές υποχρεώσεις εμφανίζονταν να βαραίνουν άλλα πρόσωπα.

Ο ρόλος των λογιστών και του δικηγόρου

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται επίσης τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο στη συγκρότηση και τη λειτουργία του μηχανισμού.

Κατά τα στοιχεία της δικογραφίας, οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες φέρονται να αναλάμβαναν διαδικασίες σύστασης εταιρειών, διαχείρισης των τυπικών εκπροσώπων και διεκπεραίωσης των απαραίτητων διοικητικών ενεργειών.

Μάλιστα, στον δικηγόρο αποδίδεται η χρήση πλαστών εξουσιοδοτήσεων για την εξασφάλιση αδειών από αρμόδιες υπηρεσίες, όπως οι δημοτικές αρχές, η Πυροσβεστική και οι υγειονομικές υπηρεσίες.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν επίσης πολυτελή περιουσιακά στοιχεία, χρηματικά ποσά, ακριβά ρολόγια και όπλα σε κατοικίες επιχειρηματιών που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση.

Οι συλλήψεις και οι δικαστικές εξελίξεις

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 18 συλλήψεις στο πλαίσιο της επιχείρησης των αρχών. Σε βάρος 16 συλληφθέντων ασκήθηκαν κακουργηματικές διώξεις και παραπέμφθηκαν ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, πλαστογραφία, συνέργεια σε απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Οι δύο υπόλοιποι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς η δική τους σύλληψη συνδέθηκε με πιθανές παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, για τις οποίες βρίσκεται σε εξέλιξη ξεχωριστή προκαταρκτική εξέταση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εμπλοκή προσώπων από τον χώρο της επιχειρηματικής και δημόσιας ζωής, καθώς μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνεται γνωστός ηθοποιός και μοντέλο, ο οποίος φέρεται να παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιήθηκε ως εικονικός διαχειριστής, λαμβάνοντας μηνιαία αμοιβή από 200 έως 700 ευρώ.

Η δικαστική διαδικασία εισέρχεται πλέον σε κρίσιμο στάδιο, καθώς οι απολογίες των 16 κατηγορουμένων αναμένεται να δώσουν περισσότερες απαντήσεις σχετικά με την ιεραρχία, τη λειτουργία και την έκταση του φερόμενου κυκλώματος, αλλά και τον ρόλο των προσώπων που βρίσκονταν πίσω από τις εταιρείες.

Το ζητούμενο για τις δικαστικές και ελεγκτικές αρχές είναι να αποσαφηνιστεί ποιοι είχαν τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων, πώς οργανώθηκε η συσσώρευση των τεράστιων οφειλών και κατά πόσο είναι δυνατή η ανάκτηση μέρους των χρημάτων που χάθηκαν από τα δημόσια ταμεία.