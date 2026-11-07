Αύριο (8/11) αναμένεται η εκκίνηση του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας με τη συμμετοχή χιλιάδων δρομέων από συνολικά 124 χώρες.

Το μεσημέρι του Σαββάτου (7/11) πραγματοποιήθηκε η τελετή αφής της φλόγας ενόψει του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας που αναμένεται να κάνει την εκκίνηση του αύριο, Κυριακή 8 Νοέμβριου 2026.

Σε κλίμα συγκίνησης έγινε η μεταφορά και η αφή της φλόγας καθώς ο βωμός άναψε μέσω λαμπαδηδρομίας και θα παραμείνει αναμμένος ώστε να φωτίσει τον αγώνα της Κυριακής. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ, πάνω από 25.000 αθλητές από 124 χώρες του κόσμου αναμένεται να λάβουν μέρος στον ιστορικό αγώνα.

Η σημερινή τελετή αφής διεξήχθη στον χώρο όπου βρίσκεται το μνημείο των Μαραθωνομάχων, ενώ το τελετουργικό και το μουσικό της κομμάτι ήταν αφιερωμένα στον σπουδαίο Έλληνα συνθέτη Βαγγέλη Παπαθανασίου.

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Πρώτοι λαμπαδηδρόμοι ήταν η Δήμητρα Παπασπύρου, κορυφαία Ελληνίδα μαραθωνοδρόμος και παλιά πρωταθλήτρια, και ο Γρηγόρης Λαμπράκης ο οποίος θα ακολουθήσει τα βήματα του παππού του, ομώνυμου ειρηνιστή Γρηγόρη Λαμπράκη στον οποίο είναι αφιερωμένος κάθε χρόνο ο Μαραθώνιος της Αθήνας.

Τελευταίοι λαμπαδηδρόμοι ήταν οι πρωταθλητές στίβου, Σωτήρης Γκαραγκάνης και η Γεωργία Δεσπολλάρη, οι οποίοι άναψαν τον ιστορικό βωμό.

43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Από τις 14:00 έως τις 22:30 θα διακοπεί η κυκλοφορία στη λεωφόρο Βασιλίσσης Κωνσταντίνου, στην οδό Αρδηττού και στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, σε όλο το μήκος τους και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Από τις 14:00 έως τις 21:00 θα ισχύσουν κυκλοφοριακές απαγορεύσεις στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στο τμήμα μεταξύ της λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας και της οδού Ζαχάρωφ, καθώς και στις οδούς Ριζάρη, Βασιλέως Γεωργίου Β΄, Μελεάγρου και Κλεάνθους.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα θα διακοπεί η κυκλοφορία στην Ακαδημίας, στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, στη λεωφόρο Συγγρού, στην Αθανασίου Διάκου, στην Ηλιουπόλεως, στην Καρέα, στη Φιλελλήνων, στη Σταδίου, στην Πανεπιστημίου, καθώς και σε τμήματα των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Ρήγα Φεραίου.

Παράλληλα, απαγόρευση στάσης και στάθμευσης θα ισχύσει από τις 09:00 του Σαββάτου έως τις 19:30 της Κυριακής σε σειρά κεντρικών οδικών αξόνων, μεταξύ των οποίων οι λεωφόροι Μεσογείων, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Κωνσταντίνου, Αμαλίας και Συγγρού, καθώς και οι οδοί Αρδηττού, Μιχαλακοπούλου, Φειδιππίδου, Πανεπιστημίου και Ακαδημίας.

Ο αγώνας της Κυριακής

Αύριο, Κυριακή 8 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας, από τις 08:30 έως τις 18:15.

Η εκκίνηση θα δοθεί στον Μαραθώνα και οι δρομείς θα κινηθούν μέσω της λεωφόρου Μαραθώνος, περνώντας από τον Τύμβο του Μαραθώνα, με κατεύθυνση προς την Αθήνα.

Η διαδρομή συνεχίζεται μέσω της λεωφόρου Μαραθώνος, του ανισόπεδου κόμβου Σταυρού, της λεωφόρου Μεσογείων, της Μιχαλακοπούλου, της Φειδιππίδου, του κόμβου Κηφισίας και Αλεξάνδρας και της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, με τερματισμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο μέσω της Ηρώδου Αττικού.

Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί και ο αγώνας δρόμου των 10 χιλιομέτρων, από τις 08:00 έως τις 10:10, με εκκίνηση από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας και τερματισμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο.