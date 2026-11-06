Θερμοκρασιακό ασανσέρ δείχνει η πρόγνωση Κολυδά για τον καιρό καθώς το ψυχρό σαββατοκύριακο δίνει σκυτάλη στην ανοιξιάτικη Τρίτη.

Aλλαγή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται τις επόμενες ημέρες, καθώς μετά το σχετικά ψυχρό Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα αρχίσει σταδιακά να ανεβαίνει, με την Τρίτη 10 Νοεμβρίου να ξεχωρίζει ως η ημέρα με τις υψηλότερες θερμοκρασίες σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της νέας τετραήμερης πρόγνωσης του μετεωρολογικού μοντέλου ICON-EU, το Σάββατο 7 και την Κυριακή 8 Νοεμβρίου οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σχετικά χαμηλές, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα και στις ορεινές περιοχές.

Ειδικότερα, το Σάββατο οι μέγιστες θερμοκρασίες στη Βόρεια Ελλάδα θα κυμανθούν από 10 έως 13 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Κεντρική Ελλάδα από 11 έως 17 βαθμούς. Στα δυτικά και στο Ιόνιο θα φτάσουν τους 15 με 18 βαθμούς, ενώ στο Αιγαίο και στην Κρήτη θα κυμανθούν κυρίως από 13 έως 18 βαθμούς, με τοπικές τιμές έως 20 βαθμούς. Παρόμοια θα είναι η εικόνα και την Κυριακή, με τις μέγιστες θερμοκρασίες στα βόρεια να παραμένουν στους 10 με 13 βαθμούς και στα κεντρικά στους 11 με 16 βαθμούς. Στα βόρεια ορεινά, μάλιστα, οι ελάχιστες θερμοκρασίες ενδέχεται να υποχωρήσουν ακόμη και στους -5 βαθμούς Κελσίου. Από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου θα αρχίσει να διαφαίνεται σταδιακή μεταβολή, με την άνοδο να γίνεται περισσότερο αισθητή την Τρίτη 10 Νοεμβρίου.

Την Τρίτη, σύμφωνα με την πρόγνωση, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 12 με 15 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, τους 14 με 21 βαθμούς στην Κεντρική Ελλάδα και τους 17 με 20 βαθμούς στα δυτικά. Στο Αιγαίο και στην Κρήτη θα καταγραφούν τιμές από 13 έως 21 βαθμούς, ενώ τοπικά ο υδράργυρος ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Η ανάρτηση Κολυδά

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει διακυμάνσεις στη χώρα μας το επόμενο τετραήμερο, από το Σάββατο 7 έως και την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026, με σχετικά χαμηλές τιμές στα βόρεια και στα ορεινά κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και σταδιακή άνοδο από τη Δευτέρα, η οποία θα γίνει περισσότερο αισθητή την Τρίτη. Σύμφωνα με τα δεδομένα του αριθμητικού μοντέλου ICON-EU, το Σάββατο οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν αντιπροσωπευτικά από 10 έως 13 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, από 11 έως 17 βαθμούς στην Κεντρική Ελλάδα και από 15 έως 18 βαθμούς στα δυτικά και στο Ιόνιο. Στο Αιγαίο και στην Κρήτη οι μέγιστες θα βρίσκονται κυρίως μεταξύ 13 και 18 βαθμών, με τοπικές τιμές που ενδέχεται να φτάσουν τους 20 βαθμούς. Στα ορεινά της Βόρειας Ελλάδας οι χαμηλότερες θερμοκρασίες μπορεί να υποχωρήσουν ακόμη και κάτω από το μηδέν.

Την Κυριακή δεν αναμένεται ουσιαστική μεταβολή της θερμοκρασίας. Στα βόρεια οι μέγιστες θα παραμείνουν στους 10 με 13 βαθμούς, ενώ στην Κεντρική Ελλάδα θα φτάνουν γενικά τους 11 με 16 βαθμούς. Στα δυτικά και στο Ιόνιο θα διατηρηθούν υψηλότερες, από 15 έως 19 βαθμούς, ενώ στο Αιγαίο και στην Κρήτη θα κυμανθούν από 12 έως 17 βαθμούς. Οι χαμηλότερες τοπικές τιμές στα βόρεια ορεινά ενδέχεται να φτάσουν τους −5 βαθμούς. Από τη Δευτέρα αρχίζει να διαφαίνεται μια μεταβολή, κυρίως στις ελάχιστες θερμοκρασίες. Στην Κεντρική Ελλάδα αυτές θα κυμανθούν αντιπροσωπευτικά από 6 έως 9 βαθμούς, ενώ στα δυτικά και στο Ιόνιο από 11 έως 16 βαθμούς. Οι μέγιστες, πάντως, δεν θα παρουσιάσουν ακόμη γενικευμένη άνοδο, παραμένοντας στους 9 με 13 βαθμούς στα βόρεια, στους 10 με 15 βαθμούς στα κεντρικά και στους 13 με 18 βαθμούς στα δυτικά.

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Η σημαντικότερη άνοδος αναμένεται την Τρίτη 10 Νοεμβρίου. Στη Βόρεια Ελλάδα οι μέγιστες θα φτάσουν τους 12 με 15 βαθμούς, στην Κεντρική Ελλάδα τους 14 με 21 βαθμούς και στα δυτικά τους 17 με 20 βαθμούς. Στο Αιγαίο και στην Κρήτη θα εμφανιστούν μεγαλύτερες τοπικές διαφοροποιήσεις, με θερμοκρασίες από 13 έως 21 βαθμούς. Οι απόλυτα υψηλότερες τιμές, σύμφωνα με την τρέχουσα δοκιμαστική επεξεργασία, ενδέχεται να αγγίξουν τοπικά τους 22 βαθμούς Κελσίου.

{https://x.com/KolydasT/status/2118717876513243570}