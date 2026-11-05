Χειμωνιάτικο σκηνικό την Παρασκευή και το Σάββατο με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, τσουχτερό κρύο το πρωί και ισχυρούς βοριάδες. Τι προβλέπουν Εμμανουήλ και Μαρουσάκης και πότε επιστρέφουν οι θερμοκρασίες πάνω από τους 20 βαθμούς.

Αισθητή επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός, με το κρύο να γίνεται ολοένα πιο έντονο, κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες, καθώς οι βοριάδες ενισχύονται και μεταφέρουν ψυχρότερες αέριες μάζες στη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση την Παρασκευή και το Σάββατο, ενώ σε αρκετές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας ο υδράργυρος θα υποχωρεί σε χαμηλά επίπεδα τις πρώτες πρωινές ώρες.

Οι μετεωρολόγοι Γιώργος Εμμανουήλ και Κλέαρχος Μαρουσάκης περιγράφουν ένα πιο χειμωνιάτικο σκηνικό για το επόμενο διήμερο, με ισχυρούς βοριάδες, τοπικές βροχές και αισθητή ψύχρα. Ωστόσο, η αλλαγή αυτή δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια, καθώς από την Κυριακή αναμένεται σταδιακή βελτίωση, ενώ την επόμενη εβδομάδα η θερμοκρασία θα ακολουθήσει ανοδική πορεία.

Πού θα γίνει περισσότερο αισθητό το κρύο

Σύμφωνα με τον Γιώργο Εμμανουήλ, σήμερα αναμένονται τοπικές βροχές στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει αισθητή πτώση, με τις μέγιστες τιμές στα ανατολικά ηπειρωτικά να μην ξεπερνούν τους 15 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος θα φτάσει μόλις τους 15 βαθμούς, ενώ το κρύο θα είναι εντονότερο τις πρωινές και βραδινές ώρες. Στην Αθήνα η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 18 βαθμούς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmn17uxylb5l?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από την πλευρά του, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης επισημαίνει ότι η ενίσχυση των βοριάδων θα γίνει ακόμη πιο αισθητή την Παρασκευή και το Σάββατο. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν ακόμη και τα 8 μποφόρ, ενώ σε ορισμένες θαλάσσιες περιοχές θα προσεγγίσουν επίπεδα θυέλλης.

Η ψυχρή αέρια μάζα θα επηρεάσει κυρίως τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, αλλά και το εσωτερικό της Πελοποννήσου. Εκεί το κρύο θα είναι ιδιαίτερα αισθητό στο ξεκίνημα της ημέρας, με τις ελάχιστες θερμοκρασίες να υποχωρούν περαιτέρω.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν από τους βοριάδες

Η επικράτηση των βόρειων ανέμων θα ευνοήσει την εκδήλωση τοπικών βροχών σε μια ζώνη που εκτείνεται από την ανατολική Χαλκιδική έως τα βορειότερα τμήματα της Κρήτης, καθώς και στις περιοχές ανατολικά της οροσειράς της Πίνδου.

Οι ισχυρότεροι άνεμοι θα εντοπίζονται κυρίως στο κεντρικό, νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ στο Ιόνιο οι εντάσεις τους δεν αναμένεται να δημιουργήσουν αντίστοιχα προβλήματα.

Παρά το κρύο, πάντως, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν υψηλότερες στα δυτικά και βορειοδυτικά, όπου θα υπάρχουν μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας και μικρότερη επίδραση των βοριάδων. Αντίστοιχα, στο νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο ο καιρός θα διατηρήσει πιο ήπια χαρακτηριστικά, με τον υδράργυρο να φτάνει αργά το μεσημέρι τους 17 με 21 βαθμούς Κελσίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmn0vc8uxsa1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πότε υποχωρεί το κρύο

Η αλλαγή του καιρού δεν αναμένεται να έχει μεγάλη διάρκεια. Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, από την Κυριακή οι καιρικές συνθήκες θα βελτιωθούν ουσιαστικά, ενώ θα αρχίσει και η άνοδος της θερμοκρασίας.

Η τάση αυτή θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα, με τον καιρό να αποκτά σχεδόν ανοιξιάτικα χαρακτηριστικά. Οι βροχές θα είναι πολύ περιορισμένες και, εφόσον εκδηλωθούν, θα αφορούν κυρίως τη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα.

Μάλιστα, ο υδράργυρος αναμένεται να διατηρηθεί σταθερά πάνω από τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου, με τον μετεωρολόγο να επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι ο Νοέμβριος δείχνει να γέρνει περισσότερο προς την άνοιξη παρά προς το φθινόπωρο.