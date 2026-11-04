Με αφορμή τη δήλωση του Γεωργιάδη για τον Τσίπρα και τους Ποινικούς Κώδικες.

Στη Βουλή διαβιβάστηκε η μηνυτήρια αναφορά του Κυριάκου Βελόπουλου στον Άρειο Πάγο, με φόντο τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη περί χρηματισμού του Αλέξη Τσίπρα.

Αφορμή για τη μηνυτήρια αναφορά του προέδρου της Ελληνικής Λύσης είναι οι δηλώσεις του υπουργού Υγείας σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού ότι «τα πήρε» για να αλλάξει τους Ποινικούς Κώδικες, το 2019.

Λίγο πριν από την ανακοίνωση της σχετικής δικογραφίας από το προεδρείο της Βουλής, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνος Χήτας, κάλεσε τα υπόλοιπα κόμματα να συνυπογράψουν αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Η Ελληνική Λύση έχει 11 βουλευτές ενώ μια τέτοια πρόταση απαιτεί 30 υπογραφές.