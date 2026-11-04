«Θα θρηνήσουμε και άλλο Φύσσα; Η οργή Κουτσούμπα στη Βουλή. Όσα είπε ο Πελετίδης στην Πάτρα.

Την ώρα που είναι σε εξέλιξη νέο αντιφασιστικό συλλαλητήριο στην Πάτρα μετά την επίθεση σε μαθήτρια, ο Δημήτρης Κουτσούμπας από τη Βουλή έκανε λόγο για οπλισμένους φασίστες που επιτέθηκαν στην ανήλικη.

Ειδικότερα, και όπως μεταδίδει το thebest.gr, αντιφασιστικό συλλαλητήριο έγινε στην πλατεία Ταραμπούρα και πορεία σε δρόμους και γειτονιές της Πάτρας, με πρωτοβουλία φορέων της πόλης, μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης στα Ζαρουχλέικα.

Αφορμή για την κινητοποίηση αποτέλεσαν οι καταγγελίες για επίθεση σε βάρος ανήλικης μαθήτριας, μέλους του Συντονιστικού Μαθητών Πάτρας και της ΚΝΕ, καθώς και νεαρών που έσπευσαν να τη βοηθήσουν.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η μαθήτρια είχε δεχθεί επανειλημμένες απειλές και προσπάθειες εκφοβισμού. Το βράδυ της Τρίτης, ομάδα ατόμων φέρεται να συγκεντρώθηκε κοντά στην κατοικία της, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν επεισόδια.

Για επίθεση με μαχαίρια και σιδερογροθιές κάνουν λόγο οι οργανώσεις που καταδίκασαν το περιστατικό.

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Η επίθεση είναι φασιστικού χαρακτήρα με το συλλαλητήριο να αποτελεί δημόσια διαμαρτυρία για όσα έγιναν στα Ζαρουχλέικα.

Να υπογραμμιστεί ότι στο πλαίσιο διερεύνησης του περιστατικού διενεργήθηκαν αναζητήσεις από τους αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Πατρών και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, οι οποίοι εντόπισαν το αυτοκίνητο ενός 18χρονου, στο οποίο επέβαιναν τέσσερις κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους και 16χρονος. Σε έρευνα που πραγματοποίησαν βρήκαν στην κατοχή τους και κατάσχεσαν ένα πιστόλι Tokarev με γεμιστήρα που περιείχε πέντε φυσίγγια, ένα πλαστικό ομοίωμα σιδερογροθιάς, μία κουκούλα τύπου full face, ένα κράνος και μικροποσότητα κάνναβης.

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Η ομιλία του Κώστα Πελετίδη

«Οι φασίστες εμφανίστηκαν ξανά με μαχαίρια και σιδερογροθιές» τόνισε ο Κώστας Πελετίδης. Και συνέχισε: «Είναι εκπαιδευμένοι οι ναζιστές. Είναι τα μαντρόσκυλα του συστήματος»

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Κουτσούμπας από Βουλή

«Πού θα πάμε; Θα θρηνήσουμε κι άλλο Φύσσα;», ανέφερε χαρακτηριστικά ο γ.γ. του ΚΚΕ, κάνοντας λόγο για «εγκληματικές ευθύνες» της κυβέρνησης, από το βήμα της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συζήτησης με αντικείμενο το νομοσχέδιο για τα «κόκκινα» δάνεια.

«Έχετε, κύριοι της κυβέρνησης, τεράστιες, εγκληματικές ευθύνες. Αφήνετε τα φασιστοειδή να αλωνίζουν. Φασίστας υπαξιωματικός έσβησε τσιγάρο στο μάγουλο στρατιώτη φαντάρου, παιδί του λαού μας. Άλλος έσπασε τα δόντια με κλωτσιές σε άλλο στρατιώτη. Χτες βράδυ φασιστική συμμορία, οπλισμένη επιτέθηκε σε μαθήτρια μέλος της ΚΝΕ, έξω από το σπίτι της, στους γονείς της, σε γείτονες, συμμαθητές της και φοιτητές που βρέθηκαν δίπλα στο σπίτι, στην πλατεία και προσέτρεξαν σε βοήθεια για να τη γλιτώσουν από τα δολοφονικά τους σχέδια. Και η αστυνομία συνέλαβε κάποιους, αυτούς που μέσα στο αυτοκίνητό τους βρήκε όπλα και μαχαίρια, δηλαδή δολοφονικά εργαλεία. Και μάλιστα εκτός από αυτά τα φασιστοειδή συνέλαβε και αυτούς που προσέτρεξαν για βοήθεια στη μαθήτρια. Αίσχος», είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

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Η καταγγελία του Ν. Καραθανασόπουλου: Κατάπτυστη ανακοίνωση της Αστυνομίας παρουσιάζει τη δολοφονική επίθεση φασιστών ως «συμπλοκή ανηλίκων»!

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Καταγγελία της φασιστικής επίθεσης στην Πάτρα

Καταδικάζουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την οργανωμένη φασιστική επίθεση που σημειώθηκε την Τρίτη 3 Νοέμβρη στην Πάτρα, σε βάρος μαθήτριας μέλους της ΚΝΕ και όσων πήγαν να της συμπαρασταθούν, γονείς, συγγενείς, γείτονες, φοιτητές με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 8 νέων ανθρώπων.

Ομάδα περίπου 40 φασιστοειδών, εξοπλισμένοι ακόμα και με όπλο και με σαφές σχέδιο επιτέθηκαν εις βάρος της μαθήτριας την οποία απειλούσαν επανειλημμένα λόγω της πρωτοπόρας δράσης της και όσων βρέθηκαν εκεί για να την υπερασπιστούν.

Καταγγέλλουμε επίσης την απαράδεκτη στάση της Αστυνομίας, η οποία προχώρησε στη σύλληψη ακόμη και των οκτώ τραυματιών που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η αντιμετώπιση της καταγγελλόμενης οργανωμένης φασιστικής επίθεσης ως δήθεν «συμπλοκής» αποτελεί απαράδεκτη εξίσωση των φασιστών με τους αγωνιστές και το λαό μας, δίνει αέρα νομιμοποίησης και κάλυψης της εγκληματικής δράσης των φασιστών.

Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες που το λιγότερο που κάνει είναι να ανέχεται αυτές τις πρακτικές της αστυνομίας. Είναι υπόλογη γιατί με την πολιτική της στάση τις τελευταίες εβδομάδες, επιτρέποντας τις διάφορες φασιστικές μαζώξεις, με την άδεια και την προστασία της αστυνομίας, νομιμοποιεί τη δράση τέτοιων συμμοριών.

Η επίθεση αυτή δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο περιστατικό. Σε συνθήκες βαθύτερης εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο και μεγάλης οικονομικής ασφυξίας για το λαό μας, το σύστημα επιστρατεύει τα γνωστά του μαντρόσκυλα. Όμως αν νομίζουν τα διάφορα φασιστοειδή που επιχειρούν να σηκώσουν κεφάλι ότι θα καταφέρουν να τρομοκρατήσουν όσους αγωνίζονται είναι βαθιά γελασμένοι.

Όπως δεν τους πέρασε στην Πάτρα εχθές, έτσι να είναι σίγουροι ότι το εργατικό - λαϊκό κίνημα θα τους στείλει μια και καλή στον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας. Τα τσιράκια του συστήματος και της πλουτοκρατίας θα συνεχίζουν να τα βρίσκουν σκούρα από τους μαζικούς αγώνες των φοιτητών και των μαθητών, από το εργατικό κίνημα που θα τσακίσει αυτές τις συμμορίες μαζί και το σύστημα που τους γεννά και τους θρέφει.

Απαιτούμε την παραδειγματική τιμωρία των δραστών της φασιστικής επίθεσης. Να μην υπάρξει καμία ανοχή, καμία συγκάλυψη.

Μαρίνος Σκανδάμης για φασιστική επίθεση σε μαθήτρια στην Πάτρα: «Να τελειώνουμε με τους ναζί προδότες της χώρας»

Με δήλωσή του ο Μαρίνος Σκανδάμης, Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της ΕΛΑΣ, καταδικάζει την επίθεση σε μαθήτρια της Πάτρας, που είναι μέλος της ΚΝΕ και στέλνει ηχηρό μήνυμα κάτα του φασισμου.

Όπως σχολιάζει «Η τρομακτική επίθεση σε μαθήτρια της Πάτρας, που είναι μέλος της ΚΝΕ και του συντονιστικού οργάνου μαθητών, από ντόπιους φασίστες που τραυμάτισαν τα μέλη της ΚΝΕ που την υπερασπίστηκαν, μάς υπενθυμίζει την διαρκή απειλή του ναζιστικού τέρατος.

Δεν θα επιτρέψουμε σε αυτούς που υπερασπίζονται τις ιδέες των Γερμανών κατακτητών και των ντόπιων συνεργατών τους, να γυρίσουν πίσω την πατρίδα μας. Το κομμάτι εκείνο του μιντιακού συστήματος που ακόμη και τώρα δίνει χώρο προβολής στον ναζί Κασιδιάρη και τους οπαδούς του έχει βαθιές ευθύνες.

Ο φασισμός και ο νεοναζισμός δεν έχουν θέση στη χώρα μας, για αυτό και οφείλουμε να θωρακίσουμε τη δημοκρατία μας. Ζητάμε την ταχεία απόδοση της δικαιοσύνης και οφείλουμε να δώσουμε συγχαρητήρια στο πλήρωμα της Ελληνικής Αστυνομίας, την ΟΠΚΕ και την Ασφάλεια, που με αυταπάρνηση επιλήφθησαν, καταδίωξαν και συνέλαβαν τους δράστες της φασιστικής επίθεσης».