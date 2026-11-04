Ο Κοϊτά έβαλε «φωτιά» στο Allwyn Arena, ανοίγοντας το σκορ στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Ρεάλ Μαδρίτης.
Στο 12ο λεπτό, ο Κοϊτά από δεξιά απέφυγε τον Κουκουρέγια και με «βολίδα» έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 1-0, καθώς δεν άφησε στον Κουρτουά το περιθώριο να αντιδράσει.
Ο Κοϊτά κάνει το 1-0 για την ΑΕΚ
{https://exchange.glomex.com/video/v-dmmme3ih9m4p?integrationId=40599y14juihe6ly}
Η αντίδραση του Μουρίνιο στο γκολ του Κοϊτά
{https://exchange.glomex.com/video/v-dmmmht0nb2y1?integrationId=40599y14juihe6ly}
Λίγη ώρα αργότερα ήρθε το 1-1
{https://exchange.glomex.com/video/v-dmmmtsrs17i9?integrationId=40599y14juihe6ly}
To 2-1
{https://exchange.glomex.com/video/v-dmmo449i33bd?integrationId=40599y14juihe6ly}
To 2-2 ήρθε στο 78'
{https://exchange.glomex.com/video/v-dmmo6qdd1p01?integrationId=40599y14juihe6ly}
Και το 2-3 στο 92'
{https://exchange.glomex.com/video/v-dmmohdsd2b4h?integrationId=40599y14juihe6ly}