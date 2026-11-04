Στο 1-1 ΑΕΚ και Ρεάλ Μαδρίτης με το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. 2-2 στο 78'.

Ο Κοϊτά έβαλε «φωτιά» στο Allwyn Arena, ανοίγοντας το σκορ στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Ρεάλ Μαδρίτης.

Στο 12ο λεπτό, ο Κοϊτά από δεξιά απέφυγε τον Κουκουρέγια και με «βολίδα» έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 1-0, καθώς δεν άφησε στον Κουρτουά το περιθώριο να αντιδράσει.

Ο Κοϊτά κάνει το 1-0 για την ΑΕΚ

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Η αντίδραση του Μουρίνιο στο γκολ του Κοϊτά

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Λίγη ώρα αργότερα ήρθε το 1-1

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To 2-1

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To 2-2 ήρθε στο 78'

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Και το 2-3 στο 92'

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