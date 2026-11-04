Ο Αλ. Τσίπρας δεν έκανε ούτε βήμα πίσω στον χαρακτηρισμό «αρχιερέας της διαφθοράς» που απέδωσε στον Κυρ. Μητσοτάκη, παραπέμποντας τον πρωθυπουργό στα πρόσφατα λεγόμενα του Γρηγόρη Δημητριάδη.

Σε ένα «μπρα ντε φερ» ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα μετατρέπεται η άτυπη έναρξη της προεκλογικής περιόδου, με την αντιπαράθεση ανάμεσα στους δύο άνδρες να λαμβάνει χαρακτηριστικά «μετωπικής» σύγκρουσης κορυφής.

Στο επίκεντρο των τελευταίων ημερών βρίσκεται το ζήτημα της διαφθοράς, με τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ να επιμένει στον χαρακτηρισμό «αρχιερέας της διαφθοράς» και να δίνει καθαρές απαντήσεις στα υπονοούμενα του κ.Μητσοτάκη για τους ποινικούς κώδικες.

Καθαρή απάντηση, στο «στόχαστρο» ο Μητσοτάκης

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στην Καλαμάτα, ο Αλέξης Τσίπρας απέδωσε στον Κυριάκο Μητσοτάκη την κατηγορία-ιδιότητα του «αρχιερέα της διαφθοράς». Δεν είναι ούτε η πρώτη φορά χρησιμοποίησε αυτό τον χαρακτηρισμό, ούτε βέβαια η πρώτη φορά που τα σκάνδαλα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αποτελούν ένα «όπλο» στα χέρια του.

Το σημείο, ωστόσο, που διαφοροποιεί τη συγκεκριμένη σύγκρουση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι η ένταση της απάντησης - η οποία αυτή τη φορά, ήρθε διά στόματος του πρωθυπουργού. Και μάλιστα, με την έναρξη της συνέντευξης που παραχώρησε ο τελευταίος, στον Alpha 989.

Μπορεί ο κ.Μητσοτάκης να χρησιμοποίησε το ίδιο «ξαναζεσταμένο φαΐ» -όπως λένε από την Αμαλίας- του λεγόμενου «νόμου Παρασκευόπουλου» και της αλλαγής του Ποινικού Κώδικα, όμως είναι σαφές ότι αντιμετωπίζει τον κ.Τσίπρα ως απειλή, αναφέρουν από το επιτελείο του επικεφαλής της Συμπαράταξης. «Γι αυτό και καταφεύγει στη “λάσπη”», συμπληρώνουν τα ίδια πρόσωπα.

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Πάντως, ο πρώην πρωθυπουργός, αντέδρασε έντονα στα υπονοούμενα του Κυριάκου Μητσοτάκη – ενώ δεν είχε πράξει ανάλογα όταν ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε χρησιμοποιήσει μηνύσιμες φράσεις για το ίδιο θέμα, δείγμα της απαξίωσης του για τον υπουργό Υγείας.

Ζήτησε από τον πρωθυπουργό να μιλήσει με διευθύνσεις και ονόματα και να πει σε ποιον ισχυρό παράγοντα «ξεχρέωσε γραμμάτια». Και δεν απάντησε με την κωμική φράση «όποιος έχει στοιχεία, να πάει στον εισαγγελέα».

«Οφείλει λοιπόν αντί για λάσπη να μιλήσει με στοιχεία. Ονόματα και διευθύνσεις. Όπως μίλησα εγώ όταν ο ίδιος έσπευσε τον Νοέμβρη του '19, να τροποποιήσει τον νέο κώδικα για να δώσει ποινική ασυλία στους τραπεζίτες. Αυτά τα γραμμάτια είχαν ονοματεπώνυμο.

Εγώ όμως ποιανού γραμμάτια εξαργύρωσα; Να μιλήσει λοιπόν με ονόματα και διευθύνσεις τώρα ο κος Μητσοτάκης. Αλλιώς να σταματήσει να ρίχνει λάσπη και να συκοφαντεί. Ως εδώ», σημείωσε ο κ.Τσίπρας.

Από εκεί και πέρα, ο κ.Τσίπρας δεν έκανε ούτε βήμα πίσω στον χαρακτηρισμό «αρχιερέας της διαφθοράς» που απέδωσε στον κ.Μητσοτάκη, παραπέμποντας τον πρωθυπουργό στα πρόσφατα λεγόμενα του κ.Δημητριάδη.

«Δεν έχει παρά να παρακολουθήσει ξανά τις συνεντεύξεις του ανιψιού του κου Δημητριάδη, που μέχρι να φάει τη σφαίρα για λογαριασμό του, ήταν το αφεντικό του Μαξίμου», υπογράμμισε ο πρώην πρωθυπουργός.

Πάντως, είναι ξεκάθαρο ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα επιδιώξει να μετατρέψει την εφ’ όλης της ύλης αντιπαράθεση με τον πρωθυπουργό, ώστε να καταστεί στους πολίτες σαφές πως αντιμέτωποι βρίσκονται δύο διαφορετικοί κόσμοι.

Τόσο σε ζήτημα ηθικής και πολιτικής ακεραιότητας, όσο πολιτικής στόχευσης, καθώς από τη μία βρίσκεται η Ελλάδα της «παραγωγής, της εργασίας και της εντιμότητας» που θέλει να εκφράσει η ΕΛΑΣ και από την άλλη εκείνη «των απευθείας αναθέσεων, του Φραπέ και του Χασάπη».