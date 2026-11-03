«Η κυβέρνηση οφείλει να εξηγήσει ποια στάση τήρησε η ελληνική αντιπροσωπεία, εάν όντως συναίνεσε στην υποψηφιότητα και ποιες πρωτοβουλίες ανέλαβε για την ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας στον οργανισμό» τονίζει η ΕΛΑΣ.

Ο τομέας Άμυνας της ΕΛΑΣ ζητά εξηγήσεις από την κυβέρνηση για την «ομόφωνη εκλογή Τούρκου εκπροσώπου στη θέση του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του DIANA, του φορέα επιτάχυνσης της αμυντικής καινοτομίας του ΝΑΤΟ.»

Όπως σημειώνεται «την ώρα που ο υπουργός Εθνικής Άμυνας προβάλλει την «Ατζέντα 2030» και εξαγγέλλει ένα νέο παραγωγικό μοντέλο με αιχμή την καινοτομία και την τεχνολογία, η Τουρκία ενισχύει τη θεσμική της παρουσία σε έναν σημαντικό νατοϊκό οργανισμό, σε συνέχεια της συνολικής ραγδαίας αναβάθμισης της στο ΝΑΤΟ. Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει την απόσταση ανάμεσα στις κυβερνητικές εξαγγελίες και στα αποτελέσματα της ελληνικής παρουσίας στους διεθνείς θεσμούς. Η κυβέρνηση οφείλει να εξηγήσει ποια στάση τήρησε η ελληνική αντιπροσωπεία, εάν όντως συναίνεσε στην υποψηφιότητα και ποιες πρωτοβουλίες ανέλαβε για την ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας στον οργανισμό.»

Τέλος η ΕΛΑΣ διερωτάται «Εφόσον η εκλογή φέρεται να ήταν ομόφωνη, με ποιο σκεπτικό δόθηκε η ελληνική συναίνεση;». Καταλήγοντας τονίζεται ότι «η ουσιαστική στήριξη της εγχώριας αμυντικής καινοτομίας και η προάσπιση των εθνικών συμφερόντων απαιτούν συνεπή στρατηγική και ενεργή συμμετοχή εκεί όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις. Κάτι που δεν μπορεί να το κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη η οποία έχει μετατρέψει την χώρα σε απλό παρατηρητή των εξελίξεων.»