Η ανάρτηση της Μαρίας Σάκκαρη μετά την αποκάλυψη για τη δράση της ΜΚΟ.

Η Μαρία Σάκκαρη μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, προχώρησε σε μία εκτενή ανάρτηση αναφορικά με τη δράση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», εκφράζοντας τη θλίψη αλλά και την οργή που της έχει προκαλέσει η συγκεκριμένη συνθήκη.

Η γνωστή πρωταθλήτρια, που σύμφωνα με δημοσιεύματα είχε ενισχύσει οικονομικά τον οργανισμό με σκοπό να βοηθήσει στην φροντίδα παιδιών που νοσούν, εξέφρασε τα συναισθήματά της, τονίζοντας ότι το κομμάτι που δυσκολεύεται να διαχειριστεί περισσότερο είναι ότι τα παιδιά έγιναν αντικείμενο εκμετάλλευσης.

Η ανάρτηση της Μαρίας Σάκκαρη για τη ΜΚΟ

«Υπάρχουν ορισμένες καταστάσεις που πραγματικά δυσκολεύεσαι να τις χωρέσεις στο μυαλό σου, ειδικά όταν αφορούν παιδιά και οικογένειες που έχουν ανάγκη από βοήθεια.

Η συγκεκριμένη υπόθεση που αφορά την επονομαζόμενη ΜΚΟ με έχει πληγώσει βαθύτατα, σε βαθμό που δυσκολεύομαι να εκφράσω τόσο τη θλίψη μου όσο και την οργή μου.

Αυτό που με θλίβει περισσότερο είναι η σκέψη των παιδιών που περίμεναν μια ευκαιρία για καλύτερη ζωή, μια ανακούφιση, μία στήριξη. Αλλά και των γονιών τους, που μέσα στην αγωνία και τον καθημερινό τους αγώνα αναζητούν ένα χέρι βοηθείας, μια ελπίδα, έναν άνθρωπο να τους καταλάβει και να τους στηρίξει. Δεν μπορώ να φανταστώ πόσο οδυνηρό είναι για μια οικογένεια να πιστεύει ότι βρίσκεται κοντά στη βοήθεια που χρειάζεται και τελικά να απογοητεύεται.

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Ίσως αυτό να είναι το πιο δύσκολο κομμάτι αυτής της ιστορίας. Η διάψευση της ελπίδας και η εκμετάλλευση της εμπιστοσύνης ανθρώπων που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση. Κανένα παιδί και κανένας γονιός δεν θα έπρεπε να βιώνει κάτι τέτοιο.

Ωστόσο, δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε τέτοιες καταστάσεις να μας αποτρέπουν από το να συνεχίσουμε να προσφέρουμε. Τα παιδιά που έχουν πραγματικά ανάγκη εξακολουθούν να χρειάζονται τη βοήθειά μας ας μην αφήσουμε όσα συνέβησαν να σταθούν εμπόδιο στην επιθυμία μας να προφέρουμε και ας συνεχίσουμε να βοηθάμε με αγάπη και προσοχή».