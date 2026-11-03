Από το Γκουάμ (στον Ειρηνικό) τα πρώτα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Τα πρώτα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ ήρθαν στη δημοσιότητα από το Γκουάμ, το αμερικανικό νησιωτικό έδαφος στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Ειδικότερα, οι Ρεπουμπλικανοί ανέκτησαν το αξίωμα του κυβερνήτη, με τον Βισέντε «Τόνι» Άντα να επικρατεί συγκεντρώνοντας το 51,45% των ψήφων, έναντι 48,15% της Δημοκρατικής αντιπάλου του, Τερέζ Τερλάχε.

Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν την έδρα του εκπροσώπου του Γκουάμ στη Βουλή των Αντιπροσώπων, την οποία κατείχε ο Ρεπουμπλικανός Τζέιμς Μόιλαν. Η Αλίσια Αν Γκαρίδο Λιμτιάκο επικράτησε με ποσοστό 51%, έναντι 48,84% του αντιπάλου της. Ο εκπρόσωπος του Γκουάμ στο Κογκρέσο δεν έχει δικαίωμα ψήφου στις νομοθετικές διαδικασίες.

Τα αποτελέσματα παραμένουν ανεπίσημα, καθώς εκκρεμεί η επίσημη επικύρωσή τους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε την εκλογική επίδοση στο Γκουάμ μέσω ανάρτησης στο Truth Social, κάνοντας λόγο για σημαντική επιτυχία των Ρεπουμπλικανών.

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