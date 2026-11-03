Έρχεται κρύο, όχι για πολύ. Ο καιρός από τον Σάκη Αρναούτογλου για τις επόμενες 10 μέρες.

Με αρκετή συννεφιά αλλά λιγότερα τοπικά φαινόμενα κυρίως στα ανατολικά νησιωτικά ο καιρός της Τετάρτης. Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, φαινόμενα θα έχουμε τόσο στα δυτικά όσο και στα ανατολικά της Πελοποννήσου με την θερμοκρασία να φτάνει στα κεντρικά τους 21 βαθμούς, στα βόρεια από 13 έως 19 και στα νότια στους 21 βαθμούς. Στα δυτικά η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 20 βαθμούς και στα ανατολικά νησιωτικά από 17 έως και 24 βαθμούς.

Την Πέμπτη φαινόμενα θα έχουμε σε Λάρισα και Βόλο ενώ την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο δεν αναμένονται βροχές. Το Σάββατο αναμένονται φαινόμενα στα δυτικά, ωστόσο από 5/11 έως και 8/11 αναμένεται έντονο κρύο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. 11 και 12/11 θα έχουμε ζέστη και από 13/11 ξανά ψύχρα.

Δείτε το βίντεο του Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=P4L_QIxSQz8}