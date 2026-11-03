Χιλιάδες ιδιοκτήτες εκτός σχεδίου ακινήτων βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο να χάσουν το δικαίωμα δόμησης, ακόμη και για αγροτεμάχια άνω των τεσσάρων στρεμμάτων, λόγω του καθεστώτος αναγνώρισης των κοινόχρηστων δρόμων.

Μεγάλη αναστάτωση επικρατεί σε χιλιάδες ιδιοκτήτες γης σε όλη την Ελλάδα, καθώς ακίνητα που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν οικοδομήσιμα κινδυνεύουν πλέον να μην μπορούν να χτιστούν. Το πρόβλημα αφορά κυρίως οικόπεδα και αγροτεμάχια εκτός σχεδίου, ακόμη και όσα ξεπερνούν τα τέσσερα στρέμματα, με τους ιδιοκτήτες να βλέπουν την περιουσία τους να χάνει σημαντικό μέρος της αξίας της.

Το πρόβλημα με τους δρόμους και την εκτός σχεδίου δόμηση

Στην καρδιά του προβλήματος βρίσκεται η απαίτηση του Συμβουλίου της Επικρατείας να έχουν τα ακίνητα πρόσωπο σε επίσημα αναγνωρισμένο κοινόχρηστο δρόμο για να μπορούν να χτιστούν. Αυτό σημαίνει ότι ένας ιδιοκτήτης μπορεί να διαθέτει τέσσερα, πέντε ή και περισσότερα στρέμματα, να υπάρχει δρόμος που χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες και παρ’ όλα αυτά να μην μπορεί να βγάλει οικοδομική άδεια, επειδή ο συγκεκριμένος δρόμος δεν έχει αναγνωριστεί με τον τρόπο που απαιτείται.

Έτσι, άνθρωποι που αγόρασαν γη με τις οικονομίες μιας ζωής ή κληρονόμησαν ακίνητα από τους γονείς τους βρίσκονται ξαφνικά μπροστά σε ένα σοβαρό αδιέξοδο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση των αγροτεμαχίων άνω των τεσσάρων στρεμμάτων που υπήρχαν πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2003. Ιδιοκτήτες υποστηρίζουν ότι ο νόμος 3212/2003 περιλαμβάνει ειδικές προβλέψεις για αυτά τα ακίνητα, οι οποίες πρέπει να εξεταστούν σε σχέση με την απόφαση 176/2023 του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Για τον λόγο αυτό ζητούν ξεκάθαρη νομική απάντηση σχετικά με το αν μπορούν να χτίσουν, αλλά και αν δικαιούνται αποζημίωση από το κράτος σε περίπτωση που η Πολεοδομία αρνηθεί να εκδώσει άδεια. Το ζήτημα γίνεται ακόμη πιο περίπλοκο επειδή δεν ακολουθούν όλες οι πολεοδομικές υπηρεσίες την ίδια πρακτική, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται διαφορετικές συνθήκες από περιοχή σε περιοχή.

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Οι αντιδράσεις και το αίτημα για λύση

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, η οποία έχει επανειλημμένα αναφέρει ότι η κατάσταση απειλεί όχι μόνο μεγάλες τουριστικές επενδύσεις, αλλά και χιλιάδες μικρούς ιδιοκτήτες.

Η Ομοσπονδία ζητά από την κυβέρνηση να δώσει άμεσα λύση, ώστε να αναγνωριστούν οι δρόμοι που χρησιμοποιούνται επί χρόνια και να προστατευθούν οι οικοδομικές άδειες που έχουν ήδη εκδοθεί.